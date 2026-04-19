Εκτός της επιδότησης του «Fuel Pass» έχουν μείνει εκατοντάδες πολίτες, εξαιτίας κενού νόμου και μη πρόβλεψης του ηλεκτρονικού συστήματος, τη στιγμή που η προθεσμία υποβολής αίτησης λήγει στις 30 Απριλίου.

Αναγνώστης της «Ζούγκλας» με τα αρχικά Α.Μ., λόγω σοβαρότατων θεμάτων υγείας, αναγκάστηκε να κάνει χρήση του νόμιμου δικαιώματος για ρύθμιση των τελών κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι ο ίδιος είναι απόλυτα συνεπής, πληρώνει τις δόσεις κανονικά, ενώ διαθέτει και φορολογική ενημερότητα.

Παρόλα αυτά, η πλατφόρμα του Fuel Pass τον απέρριψε αυτόματα, αναφέροντας ότι τα τέλη δεν έχουν πληρωθεί!

​Η ομολογία – σοκ της Εφορίας

Ο αναγνώστης της «Ζούγλας» όπως ήταν φυσικό απευθύνθηκε στην Εφορία, αποστέλλοντας και το αποδεικτικό της ρύθμισης των τελών κυκλοφορίας.

Όπως αναφέρει:

«Σε ερώτησή μου προς την Εφορία για το πώς γίνεται η ρύθμιση να με καθιστά νόμιμο αλλά η πλατφόρμα να με πετάει έξω, η απάντηση ήταν αφοπλιστική: Φταίει η Κυβέρνηση που δεν έστειλε ΦΕΚ που να περιλαμβάνει και όσους κάνουν ρυθμίσεις! Δηλαδή, παραδέχονται ότι:

​Δεν έλαβαν καν υπόψιν τους χιλιάδες πολίτες που ρυθμίζουν τις οφειλές τους για λόγους ανωτέρας βίας (όπως η υγεία).

​Το ΦΕΚ συντάχθηκε με τέτοια προχειρότητα, που ακυρώνει το δικαίωμα στη ρύθμιση.

​Το Fuel Pass δίνεται μόνο σε όσους πληρώνουν εφάπαξ, λες και οι υπόλοιποι δεν είμαστε έντιμοι πολίτες!»

Ο ίδιος κάνει λόγο για τον απόλυτο κρατικό παραλογισμό:

«Το “επιτελικό” κράτος τιμωρεί τους έντιμους πολίτες, παραδεχόμενο κυνικά ότι οι νόμοι του είναι «κενό γράμμα». Η προθεσμία λήγει στις 30 του μήνα και χιλιάδες πολίτες μένουν εκτός λόγω ανικανότητας του συστήματος!

​Η απάτη σε όλο της το μεγαλείο:

​Ρωτάω λοιπόν:

​Αν οι “άριστοι” των Υπουργείων δεν προέβλεψαν τα αυτονόητα, να πάνε στα σπίτια τους ΤΩΡΑ.

Θα αφήσετε το χρόνο να κυλήσει μέχρι τις 30 του μήνα για να “γλιτώσει” το κράτος χρήματα από τις πλάτες των αρρώστων και των συνεπών;»