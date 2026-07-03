Μία ανώνυμη καταγγελία στις Αρχές την 12η Νοεμβρίου του 2025, λίγες ώρες μετά τον εμπρησμό του αυτοκινήτου και τη χειροβομβίδα στο σπίτι του Αρχιφύλακα των φυλακών Κορυδαλλού έδειξε ποιος είχε δώσει την εντολή.

Ήταν ο Κλοντιάν Λεκοτσάι που είναι έγκλειστος για σοβαρά αδικήματα ακόμα και ανθρωποκτονίες στις φυλακές Μαλανδρίνου.

Η καταγγελία ,όπως αποκαλύπτει η «Ζούγκλα» ,ανέφερε :

«Τον Αρχιφύλακα του Κορυδαλλού τον έκανε ο Λεκοτσάι γιατί τον χρεώνει ότι κυνηγάει τα παιδιά του μέσα στη φυλακή. Του τη φυλάνε από το περιστατικό που έγινε με τον Σ.. που του πήραν το κινητό ένα βράδυ, αρχές Οκτωβρίου.Κυριακή ήταν στην Ε».

Οι αρχές διαπίστωσαν ότι στις 5.10.2025 σε έρευνα που έγινε στη συγκεκριμένη πτέρυγα κρατούμενος είχε στην κατοχή του κινητό ενώ άλλοι τρεις κρατούμενοι μετά το τέλος της εφόδου, αρνήθηκαν να επιστρέψουν στο κελί τους και ζήτησαν επιτακτικά το κινητό τηλέφωνο προκειμένου να το καταστρέψουν με αποτέλεσμα να επέμβει η Ειδική Ομάδα της Εξωτερικής Φρουράς των Φυλακών Κορυδαλλού.

Ο Λεκοτσάι την ίδια κιόλας μέρα «στοχοποίησε» τον Αρχιφύλακα στέλνοντας αρχικά φωτογραφία του ίδιου και της συζύγου του σε μέλος της επικίνδυνης ομάδας του.

Ένα μήνα μετά, στις 6 Νοεμβρίου, ο Λεκοτσάι από τη φυλακή δίνει εκ νέου εντολή στον ίδιο άντρα για τον Αρχιφύλακα:

«Θα πας στο σπίτι του στην πολυκατοικία του και θα διαβάσεις εκεί Π…(σ.σ το επίθετο του Αρχιφύλακα)» .

Τα μέλη της ομάδας Λεκοτσάι, άρχισαν να παρακολουθούν τον Αρχιφύλακα ενώ αναζητούσαν μέχρι και το σχολείο της ανήλικης κόρης του.

Λίγες ώρες πριν την επίθεση ο δράστης του εμπρησμού σε ηχητικό μήνυμα αναφέρει στον Λεκοτσάι ότι θα φθάσει σε οκτώ λεπτά στο σπίτι του στόχου του :

«Άκου αδερφέ θα ρίξω από πάνω από αυτό και μετά θα βάλω φωτιά».

Ο Λεκοτσάι δεν ήθελε και βίντεο από τον εμπρησμό και τη χειροβομβίδα .Έλεγε μάλιστα:

«Στο αμάξι θέλω βίντεο».

Οι Αρχές εντόπισαν και σημειώσεις που καταγράφουν επιθέσεις και εμπρησμούς και σε άλλους στόχους ενώ αναφέρονται και τα ποσά από τη διακίνηση ναρκωτικών.