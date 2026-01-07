Ο θάνατος του 17χρονου που έχασε τη ζωή του από άγριο ξυλοδαρμό έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία στις Σέρρες. Τσακώθηκε με 16χρονο και η αφορμή ήταν ένα κορίτσι.

Ο 16χρονος ομολόγησε την επίθεση και χαρακτηριστικά είπε: «Τον χτύπησα επειδή έστειλε μήνυμα στην κοπέλα μου».

Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών Αρχών. Σημειώνεται ότι έχει συλληφθεί και η 47χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος έστειλε το εξής μήνυμα στην κοπέλα: «Αν τα χαλάσεις με τον Ανδρέα (16χρονος), να τα φτιάξεις μαζί μου. Δεν είναι καλό παιδί».

Η σορός του 17χρονου θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση και νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια χτυπήματα ήταν μοιραία και η ακριβής αιτία θανάτου.

Οι γονείς του ήταν χρήστες ναρκωτικών

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 16χρονος προέρχεται από οικογένεια με σοβαρά προβλήματα, καθώς και οι δύο γονείς του ήταν χρήστες ναρκωτικών, ενώ πριν από μερικούς μήνες έχασε τον πατέρα του. Παράλληλα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο ανήλικος έχει απασχολήσει τις Αρχές από την ηλικία των 13 ετών, καθώς έχει συλληφθεί αρκετές φορές για μικροκλοπές και άλλα αδικήματα.

Το παιδί είναι παραβατικό από τα 13 του χρόνια. Το έχουν πιάσει για μικροκλοπές, για μικροποσότητα ναρκωτικών, και έχει προσαγωγές. Την επιμέλεια είχαν ζητήσει να την πάρουν οι αδερφές της μητέρας του, αλλά αυτή δεν την έδινε.

Τελικά την επιμέλεια την κράτησε Επιμελητής Ανηλίκων της Εισαγγελίας στις Σέρρες.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο 17χρονος βρισκόταν χθες το βράδυ μαζί με έναν φίλο του σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών. Έξω από το κατάστημα συνάντησε τον 16χρονο, με τον οποίο φέρεται να λογομάχησε. Πληροφορίες που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι η αιτία του καβγά ήταν μία κοπέλα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο 16χρονος φέρεται να χτύπησε τον 17χρονο, ενώ στη συνέχεια οι δύο ανήλικοι πήραν ξεχωριστούς δρόμους. Το θύμα φαίνεται πως ανέφερε στον φίλο του ότι αισθάνεται αδιαθεσία και όταν επέστρεψε στο σπίτι κατευθύνθηκε στο υπόγειο της πολυκατοικίας.

Σε αυτό το σημείο εντοπίστηκε το πρωί νεκρός από την αδελφή του. Λίγη ώρα νωρίτερα, οι γονείς του είχαν δηλώσει την εξαφάνισή του στην Αστυνομία.

Από όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, χθες το βράδυ περίπου στις 9:30 μμ. στην περιοχή του Μητροπολιτικού Ναού των Σερρών ο 17χρονος, μαθητής του 2ου ΕΠΑΛ Σερρών, φέρεται να ήρθε στα χέρια με συνομήλικό του για ασήμαντη αφορμή και συγκεκριμένα για ένα μήνυμα που εστάλη και αφορούσε ένα κορίτσι. Μετά μπήκε σε ένα κατάστημα τυχερών παιχνιδιών για να πλυθεί, και στη συνέχεια, πριν τις 10 μμ. κατευθύνθηκε στο σπίτι του. Ωστόσο, δεν ανέβηκε στο διαμέρισμα της οικογένειας, αλλά φέρεται να πήγε για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής, στον ακάλυπτο της πολυκατοικίας.

Στο σημείο έσπευσαν σήμερα άνδρες του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Σερρών, οι οποίοι πραγματοποίησαν αυτοψία και προχώρησαν στη συλλογή αποτυπωμάτων και άλλων στοιχείων από τον χώρο.

Η Αστυνομία έχει προχωρήσει ήδη σε προσαγωγές μεταξύ των οποίων και του 16χρονου με τον οποίο συνεπλάκη το θύμα, ενώ ανακρίνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.

Επίσης, ερευνώνται κάμερες από κτήρια στην περιοχή των Κομνηνών.