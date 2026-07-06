Για ασήμαντη αφορμή εκτυλίχθηκαν απίστευτες σκηνές βίας, με μπουνιές και κλοτσιές σε ιδιωτικό ιατρείο στο Χαϊδάρι, όταν συνοδός ασθενούς έκανε παρατήρηση σε άνδρα που μιλούσε μεγαλόφωνα στο κινητό του και ενοχλούσε τους άλλους ασθενείς στον προθάλαμο. Η συνέχεια ήταν απρόβλεπτη και τρομακτική: ο άνθρωπος, που έκανε την παρατήρηση, δέχτηκε άγρια επίθεση και ξυλοκοπήθηκε από τον άλλο παρευρισκόμενο, μπροστά στα έκπληκτα μάτια όσων βρέθηκαν μπροστά στην επίθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 3 Ιουλίου, σε ιατρείο που βρίσκεται επί της λεωφόρου Αθηνών.

Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, όλα ξεκίνησαν όταν ο δράστης άρχισε να μιλάει με ιδιαίτερα υψηλή ένταση στο κινητό του τηλέφωνο, προκαλώντας την ενόχληση των υπολοίπων. Ένας από τους παρευρισκόμενους στον χώρο τού έκανε ευγενική παρατήρηση, ζητώντας του να μιλάει πιο σιγά.

Η παρατήρηση αυτή εξόργισε τον δράστη, ο οποίος αντέδρασε με ακραία επιθετικότητα. Επιτέθηκε στον άνδρα και άρχισε να τον χτυπάει με μανία με γροθιές και κλοτσιές στο κεφάλι και στο σώμα, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα. Αμέσως μετά την πράξη του, ο δράστης τράπηκε σε φυγή και εξαφανίστηκε.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ για το συμβάν ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία.

Μιλώντας ο ίδιος στο Mega είπε: «Μίλαγε σε δύο κινητά ο κύριος μέσα στο ιατρείο και του έκανα παρατήρηση. Του λέω: σας παρακαλώ μιλάτε λίγο πιο σιγά ή βγείτε έξω να μιλήσετε στο κινητό, γιατί ενοχλείτε και μέσα σε δευτερόλεπτα, με πλάκωσε στο ξύλο», είπε ο κ. Γιώργος και συνέχισε.«Καλέσαμε την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ήρθε η Αστυνομία, έκανε καταγραφή του συμβάντος. Με το που φύγανε και πήγαμε να κατέβουμε τις σκάλες, εμφανίστηκε μπροστά μου πάλι. Και με βούτηξε και μπήκε μπροστά η γυναίκα μου και ο γιατρός. Εγώ γύρισα πίσω στο ιατρείο», πρόσθεσε.