Ο γυναικολόγος που συνελήφθη για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας φαίνεται πως είχε πείσει τις πελάτισσες του, αλλά και τον υπόλοιπο περίγυρό του, ότι πρόκειται για έναν καταξιωμένο γιατρό.

Ωστόσο πίσω από την εικόνα του επαγγελματία αποκαλύφθηκε μια φρικιαστική υπόθεση και το κώδωνα του κινδύνου τον έκρουσαν οι διωκτικές Αρχές των ΗΠΑ. Στην κατοχή του γυναικολόγου εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία με ανήλικα παιδιά κάτω τω 12 ετών. Ο 52χρονος με τα αρχικά Ν.Σ. ομολόγησε πως το υλικό αυτό το είχε για προσωπική του χρήση.

Ο Ν.Σ. αναμένεται σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, να οδηγηθεί στα δικαστήρια Ευελπίδων για το υλικό σεξουαλικής κακοποιήσης ανηλίκων.

Έρευνες σε σπίτι και ιατρείο

Την περασμένη Πέμπτη πραγματοποιήθηκαν παράλληλες έρευνες στην κατοικία και στο ιατρείο του γυναικολόγου. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν σειρά ηλεκτρονικών συσκευών και αποθηκευτικών μέσων, μεταξύ των οποίων κινητό τηλέφωνο, εσωτερικό σκληρό δίσκο, φορητό υπολογιστή, τάμπλετ και κάρτα μνήμης.

Σημειώνεται ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί πως ο 52χρονος παρήγαγε ο ίδιος πρωτογενές υλικό κακοποίησης ανηλίκων. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέβαζε από το internet τα βίντεο με την παιδική πορνογραφία που άλλος χρήστης του διαδικτύου φέρεται να αναρτούσε σε σχετική παράνομη πλατφόρμα.

Ακόμη, το ιατρείο του στο Χαλάνδρι αναφέρεται πως έχει κλείσει οριστικά, ενώ οι κριτικές που είχε ήταν άψογες με συνολική βαθμολογία 5 αστεριών.

Εκατοντάδες αρχεία στο ψηφιακό υλικό

Από τη συνδυαστική εξέταση των κατασχεθέντων και των ηλεκτρονικών στοιχείων, οι Αρχές κατέληξαν, σύμφωνα με την έρευνα, ότι ο 52χρονος ήταν ο αποκλειστικός χρήστης του συγκεκριμένου λογαριασμού.

Στις συσκευές φέρεται να εντοπίστηκαν εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ακόμη και παιδιών ηλικίας κάτω των 12 ετών.

Οι γυναίκες που τον εμπιστεύτηκαν δεν μπορούν να το πιστέψουν

Σοκαρισμένες είναι οι πελάτισσες του. Ας μην ξεχνάμε πως είναι η φύση του ειδικότητάς του και το γεγονός ότι στην κατοχή του βρέθηκαν αρχεία με σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων παιδιών που δημιουργεί ερωτήματα και προκαλεί αποτροπιασμό.

«Ο άνθρωπος αυτός ήταν άψογος. Όταν λέμε άψογος, ήταν παραπάνω από άψογος. Εγώ έχω πέσει από τα σύννεφα. Ποτέ δεν με είχε φέρει σε δύσκολη θέση. Δεν σου άφηνε καμία απορία ποτέ. Δεν υπήρχε περίεργο βλέμμα, δεν υπήρχε περίεργο τίποτα», δήλωσε πρώην πελάτισσα του.

«Δεν μπορείς να ξέρεις ο κάθε άνθρωπος τι σκοτάδια έχει, τι αρρωστημένες σκέψεις μπορεί να κάνει. Έχω τεράστιες τύψεις που δεν μπόρεσα να καταλάβω κάτι. Εμείς του εμπιστευτήκαμε τις πιο σημαντικές στιγμές στις ζωές μας, να ξεγεννήσει τα παιδιά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά άλλη γυναίκα που τον είχε εμπιστευτεί.

«Στηρίζω το παιδί μου»

Παρόλο που η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ο πατέρας του γυναικολόγου υποστηρίζει πως δεν γνώριζε τίποτα, αλλά στηρίζει το παιδί του.

«Είναι ώριμος, είναι καλό παιδί, καλός γιος και καλός επαγγελματίας. Και με φτωχούς γονείς βιοπαλαιστές και με όρεξη για την Ιατρική και μέχρι σήμερα εκτιμάται από τους συναδέλφους, από τους πελάτες και από τους φίλους», δήλωσε ο πατέρας του 52χρονου στο MEGA.

«Πάντως, εγώ πιστεύω στο παιδί μου και συμπαραστέκομαι στο παιδί μου γιατί μέχρι σήμερα ήταν βράχος», δήλωσε, προσθέτοντας ότι φοβάται να επικοινωνήσει μαζί του, καθώς ανησυχεί για την ψυχολογική κατάσταση και των δύο.

«Το παιδί μου το στηρίζω, το πιστεύω και ξέρω τον χαρακτήρα του. Γιατί δεν τον ξέρω έναν χρόνο. Τον ξέρω 53 χρόνια, από μωρό παιδί», προσέθεσε.

Το σχολείο απέναντι από το ιατρείο του 52χρονου

Η γειτόνισσά του δήλωσε πως πρόκειται για έναν άνθρωπο ήσυχο, ευγενικό και χαμογελαστό και για αυτό τον λόγο βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Και η ίδια, όπως υποστήριξε, επισκεπτόταν το ιατρείο του στα βόρεια προάστια. Τόνισε ακόμη πως απέναντι από το ιατρείο βρισκόταν ένα γυμνάσιο, ο 52χρονος της είχε πει πως και ο ίδιος είχε φοιτήσει σε αυτό. «Δεν τον είχα δει ποτέ να πηγαίνει όμως τα κάγκελα του σχολείου, να μιλάει με παιδιά. Ούτε περίεργες επισκέψεις ανηλίκων είδα ποτέ στο γραφείο του», είπε χαρακτηριστικά.

Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων Αρχών βρίσκονται τα ψηφιακά ευρήματα και η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη.