Σήμερα, Σάββατο 13 Ιουνίου, στις 10:00 το πρωί, ο 65χρονος Ιταλός αναμένεται να περάσει το «κατώφλι» της Ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθεί και να απαντήσει στα ερωτήματα της Δικαιοσύνης για το διπλό φονικό στον Λόγγο Αιγίου.

Ο συλληφθείς σύντροφος της Μαρίας, που βρέθηκε νεκρή μέσα σε «λίμνη αίματος» με τον γιό της, Ολύμπιο στο σπίτι τους το πρωί της περασμένης Τρίτης 9 Ιουνίου, επιμένει να κρατά μια σκληρή στάση απέναντι στις Αρχές.

Αρνείται κατηγορηματικά την εμπλοκή στις δολοφονίες της 54χρονης και του 26χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιμένει στην αθωότητά του και αναφέρει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο μητέρα και γιος να αλληλομαχαιρώθηκαν.

Τα ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων περιέπλεξαν τις έρευνες των αστυνομικών, καθώς το μαχαίρι του διπλού φονικού ήταν καθαρό από αποτυπώματα, ενώ στον φορητό υπολογιστή του 26χρονου βρέθηκε αποτύπωμα με ίχνος αίματος της μητέρα του.

Η Μαρία είχε διώξει τον Ιταλό από το σπίτι και είχε ζητήσει από τον Ολύμπιο γυρίσει στην Ελλάδα

Οι μαρτυρίες γειτόνων και συγγενών είναι αυτές που αλλάζουν τα δεδομένα και «δείχνουν» ως δολοφόνο τον 65χρονο Ιταλό. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις μαρτυρίες, η Μαρία το τελευταίο διάστημα ήθελε να χωρίσει τον 65χρονο, και μάλιστα τον είχε διώξει από το σπίτι, χωρίς ο ίδιος να φεύγει.

Παράλληλα, η 54χρονη είχε κάνει ένα τηλεφώνημα στον Ολύμπιο, πριν αυτός έρθει από την Γερμανία για να την επισκεφτεί.

Στο τηλέφωνο η Μαρία είχε ζητήσει από τον γιό της να γυρίσει εσπευσμένα, προκειμένου να την πάρει μαζί του στην Γερμανία, όπου έκανε το μεταπτυχιακό του για να απομακρυνθεί από τον Ιταλό σύντροφό της.

Το χρονικό του διπλού φονικού

Νωρίς το πρωί της περασμένης Τρίτης, ο 65χρονος μπήκε στο δωμάτιο του 26χρονου και τον πυροβόλησε εξ επαφής με αεροβόλο όπλο ενώ κοιμόταν. Εξαιτίας της χαμηλής ισχύος του αεροβόλου, ο Ολύμπιος δεν κατέληξε, και στη συνέχεια ο Ιταλός τον κάρφωσε με μαχαίρι.

Σύμφωνα με την μακροσκοπική εξέταση του ιατροδικαστή, ο Ολύμπιος έφερε 6 χτυπήματα από μαχαίρι. Εφόσον, ο Ιταλός δεν ομολογεί την πράξη του, δεν έχει γίνει και γνωστό αν εξ΄αρχής στις προθέσεις του ήταν να δολοφονήσει και τη σύντροφό του.

Η Μαρία ακούγοντας τα ουρλιαχτά του γιου της από την διπλανή κρεβατοκάμαρα, σηκώθηκε και έσπευσε να δει τι συμβαίνει. Τότε ο δράστης, σε κατάσταση αμόκ, την μαχαίρωσε 20 φορές, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει τη ζωή της.

Στη συνέχεια, έκρυψε το αεροβόλο όπλο και το μαχαίρι σε μια γλάστρα.

Κατά τις 11:00, ο σύντροφος της Μαρίας, όπως λέει, ξύπνησε και τους βρήκε νεκρούς στο υπνοδωμάτιο του 26χρονου. Ο κατηγορούμενος επιμένει στην αθωότητα του, γεγονός που δυσκολεύει τις δικαστικές και αστυνομικές Αρχές να διαλευκάνουν το διπλό έγκλημα.

Τα ευρήματα των αστυνομικών Αρχών

Τα πρώτα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια περιέπλεξαν την έρευνα των αστυνομικών Αρχών. Αρχικά, οι τοξικολογικές εξετάσεις του 65χρονου δεν επιβεβαίωσαν ότι ο Ιταλός είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν από το έγκλημα.

Σημειώνεται ακόμη, ότι στο μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στο διπλό φονικό, δεν βρέθηκαν δαχτυλικά αποτυπώματα του συντρόφου της Μαρίας. Αντιθέτως, εντοπίστηκε το δαχτυλικό αποτύπωμα με ίχνος αίματος της 54χρονης πάνω σε φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή που βρέθηκε στο σπίτι. Το συγκεκριμένο εύρημα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μπορεί να οδηγήσει στις κινήσεις που προηγήθηκαν ή ακολούθησαν της δολοφονίας.

Το σίγουρο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είναι ότι η Μαρία και ο δολοφόνος της πάλεψαν.

Ιδιαιτέρως σημαντικό είναι και το γεγονός ότι στο σπίτι που εντοπίστηκαν νεκροί μητέρα και γιος δεν έχουν προκύψει ενδείξεις παραβίασης ή διάρρηξης της κατοικίας. Το γεγονός αυτό, δείχνει πως ο δράστης ήταν γνώριμο πρόσωπο στα δύο θύματα.

Ακόμη, σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, την ώρα που διαπράχθηκε η διπλή δολοφονία, δεν καταγράφηκε είσοδος ή έξοδος κάποιου προσώπου από το σπίτι, αυτό σημαίνει πως ο δράστης βρισκόταν ήδη μέσα στο σπίτι.

Σήμερα οι κηδείες μητέρας και γιου

Το πρωί του Σαββάτου 13 Ιουνίου, στις 11:30, λίγα χιλιόμετρα μακριά από τα δικαστήρια Αιγίου, όπου θα ανακρίνεται ο 65χρονος Ιταλός, συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στην 54χρονη Μαρία και τον 26χρονο Ολύμπιο σε κλίμα οδύνης στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Λόγγο Αιγιάλειας.