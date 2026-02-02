Με 10 σφαίρες, πισώπλατα, εκτέλεσαν οι δράστες τον 27χρονο στη Νέα Πέραμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της νεκροψίας-νεκροτομής, ο ιατροδικαστής εντόπισε 9 σφαίρες στην πλάτη του θύματος και μία στο ινιακό οστό στο κεφάλι.

Σε βάρος του θύματος είχε προηγηθεί και ξυλοδαρμός, πιθανόν μέσα στο αυτοκίνητο για να τον ακινητοποιήσουν, καθώς είχε προθανάτιες εκχυμώσεις στα χείλη και στο μεσόφρυο.

Αμέσως μετά την εκτέλεση, οι δράστες έβαλαν φωτιά στη σορό του, ενδεχομένως για να εξαφανίσουν και τα δικά τους ίχνη, χωρίς αυτή να απανθρακωθεί τελικά.

Όπως αναφέρουν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., ο τρόπος που έγινε αυτό το έγκλημα αλλά και η κατάληξή του, θυμίζει μαφιόζικου τύπου εκτέλεση, δείχνει όμως και μένος σε βάρος του θύματος.

Οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκονται σε εξέλιξη για την εξιχνίαση της αρπαγής και ανθρωποκτονίας, σε βάρος του 27χρονου επιχειρηματία από την Ελευσίνα, η σορός του οποίου εντοπίστηκε τυχαία χθες (1/02), από περιπατητή σε ερημική περιοχή, και εντός ρέματος, στο όρος Κανδήλι, προς την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας, στη Νέα Πέραμο.

Ένα τατουάζ που έφερε το θύμα οδήγησε στο συμπέρασμα πως πρόκειται για τον 27χρονο, ωστόσο εκκρεμεί η επίσημη ταυτοποίησή του.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, πριν ακριβώς από μία εβδομάδα, περίπου στις δύο τα ξημερώματα της προηγούμενης Κυριακής προς Δευτέρα, ο 27χρονος που ήταν έξω, επέστρεψε στο σπίτι του στην Ελευσίνα και καθώς είχε ξεχάσει τα κλειδιά του, χτύπησε το κουδούνι για να του ανοίξει η σύντροφός του.

Παρότι εκείνη τού άνοιξε, έβλεπε πως αργούσε και δεν ανέβαινε. Έτσι κατέβηκε κάτω χωρίς να τον δει, και θεώρησε αρχικά ότι έφυγε πάλι. Το πρωί, και αφού αναζήτησε εικόνες από κάμερες τον γειτόνων, πλέον ανησύχησε και προχώρησε σε δήλωση εξαφάνισης στο Τμήμα Ασφαλείας Ελευσίνας.

Οι αστυνομικοί που πήγαν στο σημείο, έλεγξαν τις κάμερες διπλανής οικίας και καφετέριας και διαπίστωσαν πως τουλάχιστον δύο άγνωστοι άντρες, υπό την απειλή όπλων, τον ακινητοποίησαν και τον έβαλαν διά της βίας μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Εικάζεται πως υπήρχε τουλάχιστον ακόμα ένας συνεργός του ως οδηγός και πιθανόν και τέταρτο άτομο.

Οι πινακίδες του αυτοκινήτου, προέκυψε πως ήταν πλαστές και «ντουμπλαρισμένες» από υπαρκτές πινακίδες και όχημα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Τυχαία εντελώς χθες, ένας περιπατητής εντόπισε τη σορό του νεαρού άντρα στο συγκεκριμένο ερημικό σημείο. Η σύντροφος του 27χρονου ανέφερε στους αστυνομικούς πως δεν γνωρίζει λόγους για τους οποίους θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, σε βάρος του συντρόφου της.

Ο ίδιος είχε οικονομική επιφάνεια, όπως και η οικογένειά του, και διατηρούσε μία εταιρεία διαχείρισης προσωπικού.

Στο μικροσκόπιο η σχέση του 27χρονου θύματος με γνωστό επιχειρηματία της περιοχής, που είχε δολοφονηθεί στη Μάνδρα πριν από δύο χρόνια

Την ίδια ώρα στο μικροσκόπιο των ερευνών είναι η σχέση του θύματος με γνωστό επιχειρηματία της περιοχής που είχε δολοφονηθεί στη Μάνδρα πριν από ακριβώς δύο χρόνια. Τότε οι δράστες τον είχαν γαζώσει μέσα στο αυτοκίνητό του, και είχαν βάλει επίσης φωτιά, για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Με τον συγκεκριμένο επιχειρηματία, ο 27χρονος φέρεται να είχε συνεργαστεί και να τον γνώριζε, οπότε μοιραία οι αστυνομικοί ερευνούν και πιθανή σύνδεση, χωρίς απαραίτητα να περιορίζουν εκεί την έρευνά τους, αλλά στρέφονται και γενικά στις επαφές και στις οικονομικές δραστηριότητες του θύματος.