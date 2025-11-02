Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Σε ένα απομονωμένο κατάλυμα στην Αράχωβα, συγκεκριμένα στο σαλέ Aelia, παρέα με δύο ακόμα φιλικά ζευγάρια, είχε πάει να περάσει το Σαββατοκύριακο του ο Γιάννης Λάλας, μαζί με τη συμβία του. Εκεί όμως κατάφεραν να τον “ξετρυπώσουν” οι εκτελεστές που του έριξαν τουλάχιστον 15 σφαίρες.

Ήταν την στιγμή που ο αποκαλούμενος «μποντι μπιλντερ», είχε βγει εκτός δωματίου σε μια μικρή βεράντα για να χαλαρώσει. Μόλις μπήκε στο στόχαστρο τους, άνοιξαν πυρ και τον «γάζωσαν» με 15 σφαίρες, ξαπλώνοντας τον νεκρό.

Αυτή τη φορά δεν ήταν μέσα στην θωρακισμένη Μερσεντές του, όπως τον περασμένο Μάιο όταν τον κυνηγούσε μια μοτοσικλέτα με δύο άτομα που πυροβολούσαν σε βάρος του, για να σωθεί.

Ένα σορτσάκι φορούσε και ήταν χαλαρός στη βεράντα του σαλέ. Ο Γιάννης Λάλας έχει δεχτεί σφαίρες στα πόδια και στον κορμό αλλά δεν πρόλαβε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο καθώς οι βολές ήταν θανατηφόρες.

Η γυναίκα που ήταν μαζί του όταν τον είδε αιμόφυρτο, κάλεσε το “100” και είπε ότι δολοφόνησαν τον Γιάννη Λάλα. Το τμήμα ανθρωποκτονιών ειδοποιήθηκε αμέσως και αστυνομικοί έσπευσαν στο… βουνό όσο πιο γρήγορα γινόταν προκειμένου να κάνουν την ταυτοποίηση των στοιχείων.

Σχεδόν ταυτόχρονα η Πυροσβεστική υπηρεσία ενημερωνόταν ότι σε κοντινή απόσταση ένα αυτοκίνητο είχε πάρει φωτιά. Οι αρχές θεωρούν ότι είναι πολύ πιθανό το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες για να διαφύγουν αρχικά και στη συνέχεια να πάρουν κάποιο άλλο. Οι φλόγες θα έσβηναν οποιοδήποτε στοιχείο μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτότητα τους.

Από νωρίς το πρωί οι αρχές παίρνουν καταθέσεις από τα άτομα που ήταν μαζί με τον 42χρονο ενώ θα ελέγξουν και τα κινητά τους τηλέφωνα. Οι κάλυκες από το όπλο των δραστών θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια με τις πιθανότητες το όπλο να έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλη εκτέλεση, να είναι ελάχιστες.

Κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν σε καταλύματα της περιοχής, θα ελεγχθούν καθώς αναζητούν έστω και ένα καρέ από τους δράστες, είτε όταν πλησίαζαν το κατάλυμα του Γιάννη Λάλα, είτε όταν έφευγαν. Άλλωστε ο 42χρονος είχε πολλούς ανοιχτούς λογαριασμούς με πρόσωπα που ήθελαν διακαώς να τον βγάλουν από την μέση.

Ποιοι ήθελαν νεκρό τον Γιάννη Λάλα

Ποιοι ήθελαν να βγάλουν από την μέση τον Γιάννη Λάλα; Πώς κατάφεραν να τον “ξετρυπώσουν” στο σαλέ της Αράχωβας; Ποιος ήταν ο άνθρωπος που έδωσε ηθελημένα ή αθέλητα την πληροφορία ότι είχε φύγει για το Σαββατοκύριακο εκτός Αθηνών, συνοδεία μιας φίλης του; Πόσο κόστισε στον κόσμο της λεγόμενης Greek Mafia το συμβόλαιο θανάτου του ανθρώπου που είχε στο ποινικό του μητρώο… όλο τον ποινικό κώδικα;

Το… καμπανάκι είχε χτυπήσει για τα καλά, τον περασμένο Μάιο, όταν τον κυνηγούσε μια μοτοσικλέτα με δύο άτομα που δεν κατάφεραν να τρυπήσουν με το καλάσνικοφ την θωράκιση της Mercedes που οδηγούσε στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.

Ο 42χρονος όμως είχε και άλλα ανοιχτά μέτωπα. Τον περασμένο Φεβρουάριο ήταν έτοιμος να βάλει την υπογραφή του στα χαρτιά για την αγορά ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων στην περιοχή της Αργυρούπολης. Σε κάποιους όμως αυτό δεν άρεσε και αποφάσισαν να «ματαιώσουν» την μεταβίβαση με τον δικό τους τρόπο.

Πληροφορίες από τον χώρο της νύχτας, τον ενέπλεκαν και ως «ενορχηστρωτή» της δολοφονικής επίθεσης στο Χαλάνδρι, μέρα μεσημέρι, άλλου μέλους της Greek Mafia , χωρίς όμως, μέχρι σήμερα, να έχει αποδειχθεί κάτι.

Όμως ο 42χρονος, που είχε κατηγορηθεί μαζί με τον αδελφό του για την δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ και αθωώθηκαν, είχε «ανοίξει τα φτερά του» και για την Μύκονο, το αποκαλούμενο «νησί των ανέμων», όπου ήθελε να αναλάβει μέρος της «προστασίας» του κοσμοπολίτικου προορισμού αλλά έπρεπε να ξεπεράσει διάφορα εμπόδια.

Με τις διωκτικές αρχές, είχε πολλούς «ανοιχτούς λογαριασμούς». Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα από τα τελευταία έγγραφα που τον συνόδευαν στο εισαγγελικό γραφείο, ανάφερε χαρακτηριστικά: «Γίνεται μνεία ότι έχει κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για «εγκληματική οργάνωση», «εκβίαση», «έκρηξη», «επικίνδυνη σωματική βλάβη», «απλή σωματική βλάβη», «ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία», «απειλή», «ψευδής καταμήνυση», «ληστεία κατά συναυτουργία», «απόπειρα ανθρωποκτονίας», «αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος», «παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων (του ν.2168/1993, όπως συμπληρώθηκε με ν.3944/2011» και «παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας».