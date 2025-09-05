Πολυάσχολος… ήταν ο 17χρονος που άρπαξε το μωρό από τα Καμίνια και το παράτησε σε καρότσι στην Ακρόπολη, αφού στο παρελθόν είχε εμπλακεί και σε άλλη αρπαγή βρέφους, στην Ομόνοια. Παράλληλα, τον Ιούνιο είχε απασχολήσει τις Αρχές καθώς παρίστανε τον ελεγκτή σε λεωφορεία και εισέπραττε το πρόστιμο από επιβάτες χωρίς εισιτήριο.

Ο νεαρός, ελληνικής καταγωγής, δικαιολόγησε τις πράξεις του στα Καμίνια, λέγοντας: «Δεν χωνεύω τους γύφτους». Συγκεκριμένα, ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ήθελα να δείξω πόσο άχρηστοι είναι».

Επίσης, ο δράστης είπε στις Αρχές ότι έκανε τις αρπαγές βρεφών επειδή «δεν είναι καλές μανάδες οι γύφτισσες».

Η παλαιότερη αρπαγή βρέφους, στην οποία εμπλεκόταν ο 17χρονος, είχε σημειωθεί τον περασμένο Μάιο στην Ομόνοια. Το παιδί βρέθηκε τελικά στην περιοχή του Αλίμου.

Πώς έφτασαν οι Αρχές στη σύλληψή του – Τι προηγήθηκε

Ο ανήλικος συνελήφθη νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης (4/9), όταν στελέχη του τμήματος Προστασίας Ανηλίκων τον εντόπισαν στον Άλιμο να περιφέρεται και τον συνέλαβαν.

Την ημέρα του συμβάντος, μια γυναίκα Ρομά, μαζί με δύο άτομα, καταδίωξαν τον άνδρα που είχε αρπάξει το μωρό και έτρεχε να ξεφύγει. Λίγη ώρα πριν, ο 17χρονος είχε προσεγγίσει τη γυναίκα με το μωρό, λέγοντάς της ότι θέλει να αγοράσει βρεφικό γάλα από ένα φαρμακείο, κοντά στο λιμάνι του Πειραιά.

Οι δύο τους μπήκαν στο φαρμακείο και ο δράστης της ζήτησε να πάει στο περίπτερο και να πάρει δύο μπουκάλια νερό.

Μόλις η γυναίκα απομακρύνθηκε από το καρότσι με το μωρό, τότε αυτός το άρπαξε και άρχισε να τρέχει προς άγνωστη κατεύθυνση.

Αφού κυνήγησε τον δράστη η 36χρονη Ρομά πήγε στο ΑΤ Καμινίων για να καταγγείλει την αρπαγή του βρέφους, αλλά συνελήφθη από τους αστυνομικούς με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για αρπαγή.

Το μωρό, μόλις 30 ημερών, εντοπίστηκε στις 20:30 το βράδυ της Τετάρτης από μια 54χρονη, με καταγωγή από την Αλβανία, μέσα σε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ, σε ένα πάρκο επί της Λεωφόρου Καλλιρόης στην Ακρόπολη και ειδοποίησε την αστυνομία. Στη συνέχεια, το βρέφος διακομίστηκε σε καλή κατάσταση στο Παίδων Αγία Σοφία.

Δείτε βίντεο από την αρπαγή του βρέφους και την καταδίωξη του δράστη, από μία γυναίκα και δύο παιδιά: