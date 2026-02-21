Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Κυψέλης, αλλά και το πανελλήνιο γενικότερα, από το αποτρόπαιο περιστατικό που συνέβη σήμερα το πρωί (21/2), όταν ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής εισέβαλε σε διαμέρισμα και κακοποίησε σεξουαλικά 25χρονη γυναίκα ΑμΕΑ.

Ο Αλβανός, μπήκε στο σπίτι, όπου διαμένουν οι δύο δίδυμες ΑμΕΑ, την ώρα που απουσίαζε η μητέρα τους και σύμφωνα με όσα δήλωσε η τελευταία, φέρεται να βίασε την μία από τις δύο κόρες της, ενώ επιτέθηκε χτυπώντας με μπουνιά τη δεύτερη.

Όπως ανέφερε η μητέρα των δύο κοριτσιών μιλώντας στο Mega, είχε πάει στο φαρμακείο για 10 λεπτά και όταν επέστρεψε στο σπίτι βρήκε τον δράστη να ασελγεί πάνω στη μία κόρη της. Αμέσως πήρε ένα τηγάνι και τον χτύπησε. Εκείνος τής επιτέθηκε και τη χτύπησε με μπουνιά στο μάτι, όπως έκανε και στην άλλη κόρη της.

Στη συνέχεια, η μητέρα πήρε ένα μαχαίρι και άρχισε να τον κυνηγά, με αποτέλεσμα ο άνδρας να τραπεί σε φυγή.

Ακολούθως, η μητέρα ανέφερε πως οι δύο κόρες της νοσηλεύονται σε καλή κατάσταση στο Θριάσιο Νοσοκομείο, ωστόσο βρίσκονται σε κατάσταση σοκ από την επίθεση που δέχθηκαν από τον Αλβανό δράστη.

Ο δράστης, που είναι γνωστός στην οικογένεια, έχει ταυτοποιηθεί από την Αστυνομία και αναζητείται.