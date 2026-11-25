Ένα πιρούνι που έμεινε στον νεροχύτη, αφού χρησιμοποιήθηκε για γλυκό του κουταλιού, αποτέλεσε το στοιχείο που συνέδεσε έναν 59χρονο Βολιώτη με κλοπή σε εξοχική κατοικία στις Νηές Αλμυρού. Το γενετικό υλικό που εντοπίστηκε πάνω του οδήγησε στον κατηγορούμενο, ο οποίος καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου σε οκτώ μήνες φυλάκιση με αναστολή.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, η διάρρηξη είχε γίνει κάποια στιγμή μεταξύ 18 Οκτωβρίου και 25 Νοεμβρίου 2021, σε σπίτι που βρισκόταν υπό ανέγερση, αλλά χρησιμοποιούνταν ήδη ως εξοχικό.

Από το εσωτερικό του αφαιρέθηκαν τηλεόραση, ρολόι τοίχου, τρόφιμα, κιάλια θεάτρου, εργαλεία και υδραυλικά εξαρτήματα, συνολικής αξίας περίπου 3.000 ευρώ. Η ιδιοκτήτρια κατέθεσε επίσης ότι είχαν προκληθεί σημαντικές ζημιές στα αλουμινένια κουφώματα των παραθύρων.

Παρότι οι δράστες φέρονται να φορούσαν γάντια, στο σπίτι έμεινε ένα διαφορετικό ίχνος: ένα πιρούνι, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, είχε χρησιμοποιηθεί για την κατανάλωση γλυκού από βάζο και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε στον νεροχύτη. Η αστυνομική έρευνα περιέλαβε την εξέτασή του για DNA, το οποίο ταυτοποιήθηκε με αυτό του 59χρονου.

Ο ισχυρισμός για τις υδραυλικές εργασίες

Ο κατηγορούμενος εκπροσωπήθηκε στο δικαστήριο από πληρεξούσιο δικηγόρο και αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή στην κλοπή.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι ο 59χρονος είχε κληθεί στην κατοικία για να πραγματοποιήσει υδραυλικές εργασίες και ότι η παρουσία του γενετικού του υλικού οφειλόταν σε εκείνη την επίσκεψη.

Ωστόσο, η ιδιοκτήτρια δήλωσε ότι κανένας τεχνικός δεν είχε επισκεφθεί το σπίτι το συγκεκριμένο διάστημα. Το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό της υπεράσπισης και έκρινε τον 59χρονο ένοχο για την κλοπή.