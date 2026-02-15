«Ψυχρό αίμα» χαρακτηρίζουν οι Αστυνομικοί τον 64χρονο αδελφοκτόνο, κάτι που, όπως επισημαίνουν, προκύπτει από τη στάση που κρατάει, αλλά και όσα τους είπε, ακόμη και αρκετές ώρες μετά την άγρια δολοφονία του 67χρονου, μέσα στο πατρικό τους σπίτι, στη Μάρθα του Δήμου Βιάννου, το βράδυ του Σαββάτου (14/2).

«Τον έσφαξα σαν τον χοίρο», φέρεται να είπε χαρακτηριστικά σε Αστυνομικούς, λίγο μετά το αποτρόπαιο έγκλημα.

«Πήγε να με χτυπήσει. Εμένα; Εμένα δεν μπορεί κανείς να με χτυπήσει», έλεγε ξανά και ξανά θυμωμένα, για τον αδερφό του.

Η περιγραφή των γεγονότων, αλλά και το ύφος που τα εξιστορούσε, έδωσαν στους Αστυνομικούς την αίσθηση ότι ο 64χρονος δεν μετάνιωσε στο ελάχιστο για την πράξη του, επιδεικνύοντας τρομακτική απάθεια.

Ο 64χρονος φέρεται να τον μαχαίρωσε ξανά και ξανά στην περιοχή της καρωτίδας και όταν πια έμπηξε το μαχαίρι στο στομάχι, το άφησε καρφωμένο στο σώμα του αδερφού του και τον παράτησε.

Το σπίτι, πάνω-κάτω, ήταν μέσα στο αίμα από τις πατημασιές του 64χρονου δράστη.

Τα υποδήματά του είχαν «βουτήξει» στο αίμα του αδερφού του. Στο κεφάλι του θύματος εντοπίστηκαν ίχνη από τις πατημασιές της αρβύλας του δράστη, ενώ όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι τον είχε ξυλοκοπήσει ανηλεώς. «Του έριξα κάτι μπουνίδια», έλεγε σχεδόν υπερήφανα.

Ο 64χρονος το βράδυ του Σαββάτου τηλεφώνησε στο Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου προκειμένου να διαμαρτυρηθεί στους Αστυνομικούς γιατί ο αδερφός του είχε πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου του. Δεν ζήτησε να μεταβούν στο σπίτι, δεν είπε «ελάτε», αλλά οι Αστυνομικοί αντιλήφθηκαν από το τηλέφωνο ότι υπήρχε ανησυχητική ένταση. Άκουσαν τη φωνή του θύματος στο… βάθος του τηλεφώνου να λέει στον αδερφό του: «δεν τα έχω πάρει τα κλειδιά εγώ…», με τον δράστη να εξαγριώνεται ακόμα περισσότερο, και να φωνάζει. Αξιολόγησαν το περιστατικό και έκριναν ότι πρέπει να μεταβούν άμεσα. Δυστυχώς, δεν πρόλαβαν.

Η ειρωνεία του πράγματος είναι ότι τελικά τα κλειδιά του αυτοκινήτου που αποτέλεσαν την αφορμή της σφαγής, εντοπίστηκαν στο δωμάτιο του 64χρονου δράστη, στον πάνω όροφο…

Ο αδελφοκτόνος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί

Προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη ζήτησε κι έλαβε, ώστε να απολογηθεί για τη δολοφονία του αδελφού του, ο 64χρονος από την Μάρθα Βιάννου στο Ηράκλειο.

Σε κατάσταση σοκ η τοπική κοινωνία

Ο Δήμαρχος Βιάννου, Παύλος Μπαριτάκης, μιλώντας για το συμβάν, έκανε λόγο για ένα γεγονός που «σημάδεψε την τοπική κοινωνία», μια κοινωνία – όπως τόνισε – «που διακατέχεται από αισθήματα αγάπης».

Χαρακτήρισε το περιστατικό καταδικαστέο από όλους, και εξέφρασε την ευχή η Μάρθα να βρει ξανά τον ρυθμό της, μετά το βαρύ πλήγμα.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μάρθας, Μιχάλης Ανεθρεπτάκης, ανέφερε ότι «η τοπική κοινωνία πενθεί», υπογραμμίζοντας πως δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να περιγράψουν αυτό που συνέβη.

Σε ανακοίνωσή του, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μάρθας, κάνει λόγο για «θλίψη και βαριά σιωπή» που έχει σκεπάσει το χωριό, τονίζοντας ότι το τραγικό γεγονός ξεπερνά τα όρια της λογικής και της ανθρώπινης αντοχής. «Ο αδόκητος χαμός ενός συγχωριανού μας κάτω από τόσο οδυνηρές συνθήκες, μάς θυμίζει πόσο εύθραυστη είναι η ανθρώπινη ύπαρξη», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου υπογραμμίζει ότι η Μάρθα θα παραμείνει ένας τόπος με αξίες, πολιτισμό και βαθιά ανθρώπινη συνοχή, καλώντας τους κατοίκους να κρατήσουν ζωντανό το πνεύμα της συλλογικότητας και της αλληλοστήριξης.

