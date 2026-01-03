Σκηνές που θύμιζαν κινηματογραφική ταινία καταγράφηκαν χθες το βράδυ, στην Αιτωλοακαρνανία και ειδικότερα στον επαρχιακό δρόμο Χρυσοβίτσα – Προδρόμου.

Άνδρας 38 ετών κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι δέχθηκε επίθεση με πυροβολισμούς, τουλάχιστον δύο φορές, από δύο άτομα που επέβαιναν σε αγροτικό κι ενώ ο ίδιος κινούνταν με το αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο δράστες 18 και 43 ετών τους οποίους κατονόμασε στην Αστυνομία, τον καταδίωκαν για αρκετή ώρα, προσπαθώντας να τον ακινητοποιήσουν, ενώ προσέκρουαν και το όχημά τους στο αυτοκίνητό του.

Τελικά ο άνδρας κατάφερε να διαφύγει, ενώ από θαύμα δεν τραυματίστηκε.

Συνεχίζεται η έρευνα των Αρχών

Πηγή: Agriniosite