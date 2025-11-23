Ένας 41χρονος αλλοδαπός, διωκόμενος με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Ελβετίας, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, πρωινές ώρες της Παρασκευής, στην περιοχή του Αιγάλεω.

Ειδικότερα, κατηγορείται ότι τον Σεπτέμβριο του 2014, εισήλθε μαζί με συνεργό σε οικία 90χρονου σε χωριό της Ελβετίας και, ασκώντας σωματική βία σε βάρος του, αφαίρεσαν πλήθος κοσμημάτων και χρηματικό ποσό και διέφυγαν.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.