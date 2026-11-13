Ένα άτυπο «πελατολόγιο» με ιδιόχειρες σημειώσεις φαίνεται πως αποτελεί το «κλειδί» των αστυνομικών ερευνών για την πολύκροτη υπόθεση ντόπινγκ με βασικό κατηγορούμενο τον 58χρονο πρώην αρχιπροπονητή της Εθνικής ομάδας άρσης βαρών, Οδυσσέα Δήμα. Στα χαρτιά αυτά φέρονται να αποτυπώνονται υπογραφές αθλητών, τα ακριβή χρηματικά ποσά που πλήρωναν, καθώς και οι απαγορευμένες ουσίες που λάμβαναν.

Ο 58χρονος συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (12/11) στην Αττική από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος), μετά από συντονισμένη έρευνα.

Οι βαρύτατες κατηγορίες

Οι δικαστικές Αρχές άσκησαν στον Οδυσσέα Δήμα ποινική δίωξη που περιλαμβάνει ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα. Συγκεκριμένα, κατηγορείται για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών κατ’ επάγγελμα και με σκοπό το οικονομικό όφελος (ουσίες που αλλοιώνουν την αγωνιστική απόδοση ή συγκαλύπτουν αυτή την αλλοίωση ενόψει αγώνων), καθώς και για παραβίαση της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

Μετά την άσκηση της δίωξης, ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

Η υπερασπιστική γραμμή του 58χρονου

Από την πλευρά του, το περιβάλλον του προπονητή επιχειρεί να υποβαθμίσει τις κατηγορίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπισή του ισχυρίζεται ότι τα σκευάσματα που βρέθηκαν στο σπίτι του δεν ήταν στο σύνολό τους αναβολικά, ενώ υποστηρίζεται πως ένα μέρος αυτών προοριζόταν αποκλειστικά για δική του, προσωπική χρήση.

Επιπλέον, τονίζεται ότι ο ίδιος έχει αποσυρθεί από την προπονητική δράση από το 2025. Σχετικά με τα 17 αθλητικά δελτία που κατασχέθηκαν, η πλευρά του αναφέρει πως επρόκειτο για ληγμένα έγγραφα που δεν είχαν ανανεωθεί και απλώς είχαν ξεμείνει στην κατοχή του.

Η έρευνα, ο ανήλικος γιος του και ο αποκλεισμός του 2025

Ο φάκελος της υπόθεσης χτίστηκε έπειτα από πολύμηνη συνεργασία της ΕΛ.ΑΣ. με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) και τον Ελληνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ). Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αστυνομίας, η παράνομη δράση του, δηλαδή η προμήθεια και χορήγηση ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές, είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2024.

Σοκ προκαλεί η διαπίστωση που προέκυψε μέσα από την έρευνα, πως ο 58χρονος είχε χορηγήσει τη στεροειδή ουσία οξανδρολόνη σε ανήλικο αθλητή, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι ο ίδιος του ο γιος. Η απαγορευμένη ουσία (που περιλαμβάνεται στη λίστα της WADA) είχε ανιχνευθεί σε έλεγχο κατά τη διάρκεια αγώνων, με αποτέλεσμα τον Μάιο του 2025 ο ΕΟΚΑΝ να επιβάλει πολυετείς ποινές, με τον Οδυσσέα Δήμα να τιμωρείται με 12ετή αποκλεισμό από τον αθλητισμό.

Τι «έβγαλαν» οι έφοδοι των Αρχών

Κατά τη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν τόσο στο σπίτι του, όσο και σε αθλητικές εγκαταστάσεις της Αττικής, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

871 τεμάχια παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων (αμπούλες και δισκία).

17 δελτία αθλητών (τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, ανήκουν σε αθλητές του σωματείου του αδελφού του, Πύρρου Δήμα).

Το επίμαχο μπλοκ με τις ιδιόχειρες σημειώσεις.

Το ποσό των 15.000 ευρώ.

Ένα κινητό τηλέφωνο.

Αξίζει να σημειωθεί πως, όπως αποφάνθηκε ο ΕΟΦ, τα φάρμακα που κατασχέθηκαν όχι μόνο στερούνται έγκρισης κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά, αλλά θεωρούνται και άκρως επικίνδυνα για την υγεία όσων τα καταναλώνουν.