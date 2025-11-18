Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Αίσθηση προκάλεσε στην τοπική κοινωνία της Κρήτης, το γεγονός ότι ένας 60χρονος δέχτηκε πυροβολισμό την ώρα που κοιμόταν, σήμερα (18/11) τα ξημερώματα γύρω στις 5.00 το πρωί, στην περιοχή Τυμπάκι της Κρήτης.

Συγκεκριμένα ο ανυποψίαστος άνδρας, δέχτηκε πυροβολισμό με καραμπίνα και σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα e-mesara.gr, από τα σκάγια τραυματίστηκε στο χέρι και την πλάτη και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών.

Στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, με τη συνοδεία γιατρού. Οι αστυνομικές Αρχές κινητοποιήθηκαν αμέσως μόλις ενημερώθηκαν και μετέβησαν στο σημείο, ώστε να εντοπίσουν τυχόν ίχνη και να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.