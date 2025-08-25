Ένας 75χρονος συνελήφθη για την δολοφονία 72χρονου συγχωριανού του, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν περίπου πριν μία εβδομάδα, στο χωριό Δάφνη της Σκύδρας, κατά την επιστροφή του στο χωριό του, από ψώνια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας είχε προσαχθεί από τους αστυνομικούς, καθώς τα παιδιά του θύματος είχαν αναφέρει ότι είχαν κάποιες διαφορές μεταξύ τους.

Ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε ότι είδε το θύμα, τον πυροβόλησε με καραμπίνα και στη συνέχεια τον έδεσε στο μηχανάκι του και τον έσυρε περίπου για 700 μέτρα, όπου στην συνέχεια τον πέταξε σε ερημική τοποθεσία.

Μάλιστα υπέδειξε το σημείο, όπου εντοπίστηκε το θύμα.

Στους αστυνομικούς φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι πίστευε πως τον κλέβει, καθώς τον είχε δει να βγαίνει από το χωράφι του.

Εδώ και περίπου μία εβδομάδα είχε σημάνει συναγερμός στις Αρχές για τη μυστηριώδη εξαφάνιση του 72χρονου.

Σημειώνεται ότι το θύμα δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές, ενώ η εξαφάνισή του είχε δηλωθεί από τους συγγενείς του από τις πρώτες ώρες της απουσίας του.