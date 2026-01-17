Άγρια δολοφονία σημειώθηκε στην περιοχή της Μακρυνείας, σήμερα Σάββατο 17 Ιανουαρίου.

Ο Πρόεδρος της κοινότητας Λιθοβουνίου, Κώστας Αλεξανδρής δέχθηκε πυροβολισμούς από κυνηγετικό όπλο μέσα στο αυτοκίνητο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες είχαν προσωπικές διαφορές και αφορμή για την δολοφονία φαίνεται να στάθηκε η σχέση τους με μια γυναίκα.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη στη θέση Αρβανίτης Μακρυνείας, πλησίον του Λιθοβουνίου, όπου ο δράστης φέρεται να περίμενε το θύμα, που διήλθε με το όχημά του, πυροβολώντας αρκετές φορές εναντίον του.

Στο σημείο που εγκλήματος έσπευσε Πυροσβεστική και δύναμη της Αστυνομίας.

Ο δράστης, ηλικίας 44 ετών, συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα από τις αρχές.

Πηγή: AgrinioPress