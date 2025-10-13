Συνελήφθη για ναρκωτικά και βρέθηκε κατηγορούμενος για πυροβολισμούς, παραμονή Δεκαπενταύγουστου στην περιοχή του Μαραθώνα. Ο λόγος για έναν νεαρό που έριξε τόσες σφαίρες, όσα και τα χρόνια του: 20 των 7,62 χιλιοστών.

Στόχος του ήταν το σπίτι ενός 30χρονου στη Λεωφόρο Μαραθώνος απ’ όπου οι αστυνομικοί περισυνέλλεξαν τους κάλυκες και τους μετέφεραν στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Αυτό που «πρόδωσε» τον 20χρονο ήταν το κινητό του τηλέφωνο, όπου κατά την έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, βρήκαν οπτικό υλικό που έδειχνε την εμπλοκή του στην απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον του 30χρονου.

Επίσης, ο νεαρός δεν γνώριζε ότι σε βάρος του υπήρχε και ένταλμα σύλληψης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε την Κυριακή, 12 Οκτωβρίου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, απ’ όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Τετάρτη (15/10), ενώ μέχρι τότε θα παραμείνει υπό κράτηση.