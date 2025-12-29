Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής (28/12) στα Χανιά, στην Κρήτη, ένας 90χρονος άνδρας μετά από ώρες αναζήτησης.

Τον βρήκαν στο κλιμακοστάσιο του σπιτιού του

Ειδικότερα, ο 90χρονος βρέθηκε στο κλιμακοστάσιο του σπιτιού του στα Χανιά, όπου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ekriti, ιατρός του ΕΚΑΒ που μετέβη στο σημείο διαπίστωσε το θάνατό του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, την Κυριακή καταγράφηκε ένας αιφνίδιος θάνατος 80χρονου στην πόλη των Χανίων , ο οποίος αρχικά αισθάνθηκε αδιαθεσία, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή.