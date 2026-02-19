Τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, «δίνει» στην απολογία του ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, λέγοντας – ουσιαστικά – πως είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση των σωληνώσεων προπανίου στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, όπου σημειώθηκε η έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

«Ο συγκεκριμένος μηχανολόγος – μηχανικός, μεταξύ άλλων και μετά πάσης επιφυλάξεως μου, μελέτησε, επέβλεψε και λειτούργησε μεταξύ άλλων και την εγκατάσταση, επίβλεψη και λειτουργία του συγκεκριμένου υπογείου σωλήνος προπανίου, που εμφανίζεται ως η αποκλειστική αιτία της εκρήξεως και της πυρκαγιάς», υποστήριξε συγκεκριμένα ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης.

Αναφερόμενος στη σε βάρος του κατηγορία για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ο κατηγορούμενος τη χαρακτήρισε αβάσιμη και άδικη, λέγοντας ότι ουδεμία σχέση έχει με το μηχανολογικό μέρος της λειτουργίας των μηχανημάτων και το ηλεκτρολογικό και εν γένει με ό,τι αφορά σε ζητήματα που άπτονται ειδικών επιστημόνων.

Για τον λόγο αυτό – πάντα σύμφωνα με τον ίδιο – ανέθεσε τις δουλειές αυτές σε ειδικούς επιστήμονες, όπως τον Δημήτρη Παπαστεργίου.

Αναλυτικά όσα ανέφερε σχετικά:

«Η εταιρεία, όπως ήδη αποδεικνύεται από τα έγγραφα των εκδοθέντων αδειών λειτουργίας της, είχε ήδη αναθέσει σύμφωνα με τον νόμο, και προκειμένω δια μηχανολογική ηλεκτρολογική αδειοδότηση και μηχανολογικό εξοπλισμό πάσης φύσεως, και παν τι συνδεόμενο και απαιτούμενο με αυτά καθώς και πυροπροστασία, τις εξής εργασίες:

1. Έκδοση αδειών

2. Εκπόνηση μελετών

3. Επίβλεψη εγκαταστάσεως των

4. Επίβλεψη λειτουργίας των

Σε ειδικό ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ – ΜΗΧΑΝΙΚΟ, που κέκτηται τα εκ των άνω διατάξεων του νόμου απαραίτητα προσόντα και εν προκειμένω -δια τα εν θέματι ζητήματα της κατηγορίας κατά το άνω σκέλος και χρονικά διαστήματα- τον Παπαστεργίου Δημήτριο, κάτοικο Τρικάλων και ήδη Αθηνών και αυτός ενήργησε ως προκύπτει εκ των δημοσίων εγγράφων και τα οποία τελούν σε γνώση σας και υπάρχουν στην δικογραφία, παν τι αφορόν στην ειδικότητά του, μεταξύ δε, άλλων και στα εξής, ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά:

1. Στην έκδοση αδείας 339/2007 όπου τις μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, ηλεκτρολογικών, θέρμανσης, καυσίμου αερίου συνέταξε ο ίδιος και υπέγραψε τα σχετικά κατά νόμον τοπογραφικά και υπέβαλε τις σχετικές κατά νόμον βεβαιώσεις.

2. Στην επίβλεψη στα πλαίσια της άνω άδειας για τα άνω και δη για την παθητική και ενεργητική πυροπροστασία, ηλεκτρολογικών, θέρμανσης, καυσίμου αερίου την είχε ο ίδιος επί των υπό του ιδίου εκδοθέντων μελετών.

3. Στην αναθεώρηση της άνω άδειας στην 19/09/2011 όπου κατά τα άνω ομοίως συνέταξε και εκπόνησε και επίβλεψε τα άνω επακριβώς.

4. Εξέδωσε κατά τα άνω και υπό των εγγράφων του και δηλώσεων του και μελετών του, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις πυροπροστασίας εκ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (και το από 28/06/2011 πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας), ως προκύπτει εκ των φακέλων α) υπ αριθμ. αα ΠΥ 818 γ/07 Φ 701.4 ΠΥ Τρικάλων και β) αα ΠΥ 818 δ/2011 Φ 701.4 ΠΥ Τρικάλων.

5. Την 13.9.2007 εξεδόθη υπό των ανωτέρω και δυνάμει αυτών εκ των ων ουκ άνευ, άδεια λειτουργίας μετά μηχανολογικής και κτιριακής επέκτασης της εταιρείας υπ’ αριθμ. ΤΒ/Φ14.965Δ/1384 ισχύος μέχρι 13.09.2010.

6. Την 30.06.2011 εξεδόθη υπό των ανωτέρω και δυνάμει αυτών εκ των ων ουκ άνευ, άδεια λειτουργίας μετά κτιριακής διαρρύθμισης της εταιρείας υπ’ αριθμ. ΔΑ/Φ14.965/445.

7. Παν τι απαιτούμενο κατά το νόμο και τα ειδικά καθήκοντα και γνώσης του εκ της επιστημονικής και επαγγελματικής ιδιότητας του κατά τα άνω.

Ήτοι ο συγκεκριμένος μηχανολόγος μηχανικός, μεταξύ άλλων και μετά πάσης επιφυλάξεως μου, μελέτησε, επέβλεψε και λειτούργησε μεταξύ άλλων και την εγκατάσταση, επίβλεψη και λειτουργία του συγκεκριμένου υπογείου σωλήνος προπανίου που εμφανίζεται ως η αποκλειστική αιτία της εκρήξεως και της πυρκαγιάς.

Β) Επειδή περαιτέρω και στα άνω πλαίσια και σε κάθε σχετική ή εν γένει χρονική περίοδο λειτουργίας της επιχείρησης ομοίως ως άνω υπήρχε ανάθεση από εμέ σε ειδικούς κατά τα άνω επιστήμονες (νομίμως προσληφθέντων μηχανικών μου, αρχιτεκτόνων, μηχανικών, μηχανολόγων ηλεκτρολόγων μηχανικών και ειδικών επιστημόνων και τεχνιτών ηλεκτρολόγων, υδραυλικών κλπ.) δια την διενέργεια μελετών, επιβλέψεων, εγκαταστάσεων, επιβλέψεων, έκδοση αδειών, συντήρηση και εφαρμογή αυτών, καθώς και πυρασφάλειας, αλλά και πάσα απαιτούμενη εκ του νόμου και εκ των κανόνων επιστήμης και τεχνικής απαιτούμενη και προβλεπόμενη κατά νόμον άδεια, ενέργεια και εργασία), άπαντα δε, τα στοιχεία αυτά ενυπάρχουν συνολικώς στην δικογραφία και στα στοιχεία αυτής, προκυπτόντων υπό δημοσίων αδειών και δημοσίων εγγράφων και στα οποία αναφέρομαι συνολικώς και είναι αδιαμφισβήτητα, έχουν δε, πιστοποιηθεί από το σύνολο των αρμοδίων φορέων, μη αποδεχόμενων αμφισβήτηση, ως δημοσίων άλλωστε εγγράφων, παραγόντων πλήρη και καθολική αποδεικτική ισχύ.

Έτσι όμως όλα τα άνω στοιχεία και δεδομένα ΑΝΑΙΡΟΥΝ κάθε προσωπική μου ευθύνη και ιδία αυτές που μου αποδίδονται, διότι καταφανώς συνάγεται και δη με τρόπο αδιαμφισβήτητο ότι προσωπικώς δεν είμαι πολιτικός μηχανικός, ούτε ηλεκτρολόγος – μηχανολόγος – μηχανικός, ούτε ειδικός επιστήμονας και προφανώς δεν συνέταξα μελέτη, δεν ανέλαβα την επίβλεψη και δεν έκανα το παραμικρό έργο και πράξη, που δεν γνωρίζω και ούτε θα μπορούσα να γνωρίζω και που εκ των άνω δημοσίων εγγράφων, συνάγεται ΠΕΡΑΝ ΠΑΣΗΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑΣ ότι αυτά δεν αφορούν στην οιαδήποτε προσωπική μου ευθύνη σχετικώς με τον ένδικο σωλήνα και την ένδικη σύνδεση και τυχόν πυρασφάλεια και παν τι εκπορευόμενο τούτου ποτέ και καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης εν γένει δια τα εν λόγω θέματα».