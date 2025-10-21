Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Φθινοπωρινό σκηνικό σε όλη την χώρα. Για σήμερα (21 Οκτωβρίου) τοπικές βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες θα απασχολήσουν περιοχές κυρίως στο Αιγαίο, ενώ πιο ήπια φαινόμενα προβλέπονται για τα ηπειρωτικά. Παρά την μεταβολή του καιρού, η θερμοκρασία παραμένει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με μέγιστες τιμές, έως και 27 βαθμούς στα νότια νησιωτικά τμήματα.

Ο καιρός στην Αττική και την Θεσσαλονίκη κινείται επίσης σε φθινοπωρινά «μονοπάτια», με συννεφιές και περάσματα βροχής να δίνουν το στίγμα της ημέρας. Παρότι η κακοκαιρία δεν θα έχει ένταση ή διάρκεια, οι κάτοικοι και των δύο περιοχών καλό είναι να έχουν μαζί τους ομπρέλα, τουλάχιστον μέχρι το απόγευμα. Οι θερμοκρασίες παραμένουν ήπιες για την εποχή, ενώ οι άνεμοι δεν θα έχουν ιδιαίτερη ένταση.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια, η εβδομάδα ξεκινά με βροχές και συννεφιά σχεδόν σε όλη την χώρα, όμως από την Παρασκευή ο καιρός θα μας χαμογελάσει ξανά. Προβλέπεται έντονη ηλιοφάνεια με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, που θα φτάσουν έως και τους 28 βαθμούς Κελσίου, με τους ειδικούς να μιλούν για το «μικρό καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου».



Ας δούμε αναλυτικά την πρόγνωση:

Μακεδονία, Θράκη

Αραιές νεφώσεις στη Θράκη, πιο πυκνές από το απόγευμα. Στην Μακεδονία προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές ασθενείς βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα κεντρικά τμήματα έως και το απόγευμα.

Άνεμοι: Ανατολικοί 3-4 μποφόρ, έως 5 στα ανατολικά τις πρωινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20°C, 3-4 βαθμούς χαμηλότερα στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στα ηπειρωτικά μέχρι το απόγευμα. Σποραδικές καταιγίδες στην Πελοπόννησο νωρίς το πρωί. Το βράδυ οι νεφώσεις αυξάνονται στα βόρεια με νέες βροχές σε Ήπειρο και βόρειο Ιόνιο.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23°C, χαμηλότερα κατά 3-4 βαθμούς στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες το πρωί στην ανατολική Πελοπόννησο. Σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα.

Άνεμοι: Ανατολικοί 3-4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22°C.

Κυκλάδες, Κρήτη

Στις Κυκλάδες αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς ισχυρές έως το μεσημέρι. Στην Κρήτη παροδικές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανές το πρωί στα δυτικά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, στα νότια νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24°C, στην Κρήτη έως 27°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές και πιθανώς ισχυρές καταιγίδες από τη Λέσβο και νοτιότερα, καθώς και στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα.

Άνεμοι: Ανατολικοί-βορειοανατολικοί 3-5 μποφόρ, στα νότια νότιοι-νοτιοανατολικοί.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23°C, στα Δωδεκάνησα έως 27°C.

Αττική

Νεφελώδης ο καιρός με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι. Στα νότια του νομού δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα ο καιρός βελτιώνεται.

Άνεμοι: Βόρειοι-βορειοανατολικοί 3-4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22°C.

Θεσσαλονίκη

Αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 3-4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 19°C.