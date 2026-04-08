Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, υπέγραψε Κοινή Υπουργική Απόφαση μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Υγείας για την τοποθέτηση δύο Οπλιτών Θητείας, πτυχιούχων Ιατρικής, για την υγειονομική κάλυψη κενών ιατρικών θέσεων στο Περιφερειακό Ιατρείο Αγίας Ρουμέλης, για την εξυπηρέτηση του Φαραγγιού της Σαμαριάς, και στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Φούρνων.

Ο κ. Δαβάκης δήλωσε σχετικά:

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις παραμένουν διαχρονικά σταθερά δίπλα στην κοινωνία, με αίσθημα ευθύνης και ετοιμότητα για να συνδράμουν τους πολίτες όπου και όποτε παραστεί ανάγκη. Με την απόφαση αυτή, διασφαλίζουμε ότι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των Φούρνων και του Φαραγγιού της Σαμαριάς, θα έχουν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που χρειάζονται».