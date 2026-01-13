Σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου Μεταθέσεων Ανωτάτων του Στρατού Ξηράς, οι τοποθετήσεις των Υποστρατήγων διαμορφώνονται ως εξής:
95 ΑΔΤΕ Ρόδου – Υποστράτηγος Αλεξανδρής (ΤΘ)
98 ΑΔΤΕ Μυτιλήνης – Υποστράτηγος Μιχάλης Σταύρος
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων – Διοικητής Υποστράτηγος Βασίλειος Λαμπρόπουλος (ΤΘ)
1η Μεραρχία Βέροιας – Υποστράτηγος Γεωργίου Χαράλαμπος
2η Μεραρχία Έδεσσας – Υποστράτηγος Κουφόπουλος Αλέξανδρος
20η Μεραρχία Καβάλας – Υποστράτηγος Καβαρλίγκος Αριστείδης
ΑΣΔΙΘ – Υποδιοικητής Υποστράτηγος Γεώργιος Βάσιος
ΔΙΚΑΦΚΑ – Διοικητής Υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας
ΓΕΕΘΑ / Α΄ Κλάδος – Υποστράτηγος Ηλίας Κωστάκης
ΑΣΔΗΜ – Υποδιοικητής Υποστράτηγος Γαλιός Νικόλαος
NRDC–GR – Επιτελάρχης Υποστράτηγος Κιούσης Βασίλειος