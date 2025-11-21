Την Παρασκευή (21/11) ολοκληρώθηκε με επιτυχία η μεταμόσχευση ήπατος στον 18χρονο Μάριο από το Αγρίνιο όπως ενημέρωσε με ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ωστόσο η μητέρα του διευκρινίζει ότι το Σάββατο (22/11) ο Μάριος θα δώσει και μία ακόμη μάχη.

Ο νεαρός είχε διαγνωστεί με οξεία ηπατική ανεπάρκεια, η οποία οφειλόταν σε ένα σπάνιο γενετικό σύνδρομο που επηρεάζει κυρίως το ήπαρ.

Το απόγευμα της Κυριακής (16/11), ο Μάριος μεταφέρθηκε στο Τορίνο της Ιταλίας με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας, προκειμένου να υποβληθεί σε εξειδικευμένη μεταμόσχευση ήπατος σε κέντρο υψηλού επιπέδου.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη

«Ο 18χρονος Μάριος με το σπάνιο σύνδρομο Alagille μεταμοσχεύθηκε σήμερα στο Τορίνο. Άλλη μια επιτυχής προσπάθεια – τώρα πλέον αισιοδοξούμε για την έκβασή του. Όλα πιστεύω θα πάνε καλά», έγραψε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Μάριος νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Εξαιτίας της κρισιμότητας της κατάστασής του, οι γιατροί ήλπιζαν σε ένα θαύμα, να γίνει δεκτός στο ειδικό κέντρο στο Τορίνο και από εκεί και πέρα να βρεθεί συμβατό μόσχευμα.

Η μητέρα του ανέφερε ότι ο Μάριος γεννήθηκε το 2007 με μια σπάνια πάθηση που λέγεται σύνδρομο Alagille, με το κύριο πρόβλημα να είναι στο ήπαρ.

Η ανάρτηση της μητέρας του Μάριου: «Μπήκε στην πρώτη μάχη»

Με ανάρτησή της στο Facebook η κυρία Βέρρη έσπευσε να διευκρινίσει ότι ο γιος της μπήκε στην πρώτη μάχη και ότι αύριο (Σάββατο 22 Νοεμβρίου) θα δώσει μια δεύτερη.

Παράλληλα, τόνισε ότι «ο ιατρικός φάκελος του παιδιού μου δεν είναι για να τα καπηλεύονται οι δήθεν σωτήρες του» και πρόσθεσε ότι «κακοποιήθηκε βάναυσα από το εθνικό σύστημα υγείας και κανείς δεν έκανε κάτι».

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Λοιπόν ο Μάριος μπήκε στην πρώτη μάχη που δεν ολοκληρώθηκε στις 19 Νοεμβρίου, αύριο θα δώσει μια δεύτερη.

Τα προσωπικά δεδομένα και ο ιατρικός φάκελος του παιδιού μου δεν είναι για να τα καπηλεύονται οι δήθεν σωτήρες του.

Ο Μάριος κακοποιήθηκε βάναυσα από το εθνικό σύστημα υγείας και κανείς δεν έκανε κάτι.

Θα παρακαλούσα τα μέσα να μην χρησιμοποιούν ειδήσεις που δεν είναι όπως τις γράφουν.

Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να χρησιμοποιήσει τον Μάριο και για κανένα λόγο.

Όσοι τον αγαπάτε προσευχηθείτε για αυτόν απόψε.

Οι υπόλοιποι σταματήστε να λέτε ανακρίβειες και να ασχολείστε μαζί του».