Στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέες αποκαλυπτικές λεπτομέρειες σχετικά με τη στυγερή δολοφονία της 38χρονης Σκωτσέζας εθελόντριας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, η σορός της οποίας είχε βρεθεί μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη στα μέσα Ιουλίου.

Ενώ ο 26χρονος Αφγανός, Σαρίφ Αχμαντζάι, κρίθηκε προφυλακιστέος, η βρετανική εφημερίδα Sun φέρνει στο φως την κατάθεση της Αμερικανίδας συζύγου του, Αλάινα, η οποία αποτέλεσε το «κλειδί» για την εξιχνίαση της υπόθεσης από την Ελληνική Αστυνομία.

Από τη φιλανθρωπική δράση στη μοιραία συνάντηση`

Η Ελίζαμπεθ γνώρισε τον Αχμαντζάι και τη σύζυγό του τον Φεβρουάριο του 2026, κατά τη διάρκεια της εθελοντικής της εργασίας σε οργάνωση για πρόσφυγες στην Αθήνα. Στην κατάθεσή της, η Αλάινα χαρακτήρισε το θύμα ως έναν «πολύ ευχάριστο, γλυκό και καλοκάγαθο άνθρωπο, με καλή ψυχή».

Η τελευταία φορά που η Αλάινα είδε ζωντανή τη Σκωτσέζα ήταν στις 12 Ιουλίου –λίγες ημέρες πριν από τη 15η Ιουλίου, οπότε υπολογίζεται ότι τελέστηκε το έγκλημα. Τότε, οι δύο γυναίκες είχαν βγει βόλτα, με τον Αχμαντζάι να προστίθεται αργότερα στην παρέα. Η σύζυγος αποχώρησε πρώτη για το σπίτι, αφήνοντας τους δύο τους μαζί.

Τις επόμενες ημέρες, ο κατηγορούμενος και η 38χρονη διατήρησαν επαφή, καθώς η εθελόντρια του ζήτησε βοήθεια για τη διανομή Βίβλων. Μάλιστα, στις 15 Ιουλίου, η Αλάινα είδε ένα γραπτό μήνυμα της Ελίζαμπεθ προς τον σύζυγό της, που ανέφερε: «Σ’ ευχαριστώ για την πρόθεσή σου να έρθεις μαζί μου».

Το στίγμα της οδού Ρεθύμνου και το ακριβό δώρο

Το ίδιο βράδυ, η Αλάινα ξύπνησε και διαπίστωσε ότι ο 26χρονος είχε φύγει απροειδοποίητα από το σπίτι. Ελέγχοντας την τοποθεσία του από το κινητό της, είδε ότι βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα της 38χρονης στην οδό Ρεθύμνου. Όταν τον κάλεσε, εκείνος υποστήριξε πως βρισκόταν σε καφέ παρακολουθώντας ποδοσφαιρικό αγώνα και ότι ανέβηκε στο διαμέρισμα μόνο για να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα -ισχυρισμό που η σύζυγος αρχικά πίστεψε.

Τις επόμενες δύο εβδομάδες, ο Αχμαντζάι έδειχνε ευδιάθετος και μάλιστα της αγόρασε ένα καινούργιο iPhone 17.

Τα ύποπτα emoji και η αποκάλυψη της τραγωδίας

Η ανατροπή ήρθε όταν κυκλοφόρησε η είδηση για τον εντοπισμό μιας σορού σε προχωρημένη σήψη μέσα σε βαλίτσα, κοντά στην περιοχή τους. Τη νύχτα της 29ης Ιουλίου, η Αλάινα ξύπνησε με την εφιαλτική υποψία ότι η νεκρή ήταν η Ελίζαμπεθ.

Στέλνοντας μήνυμα στη Σκωτσέζα, έλαβε δύο απαντήσεις που της προκάλεσαν έντονη ανησυχία. Όπως κατέθεσε στους αστυνομικούς:

«Αυτά τα μηνύματα δεν ήταν στο στυλ της Λίζα, τόσο όσον αφορά το επίπεδο των αγγλικών της όσο και τη χρήση emoji που δεν χρησιμοποιούσε ποτέ».

Αδυνατώντας να επικοινωνήσει μαζί της τηλεφωνικά, η Αλάινα συνέδεσε τις ημερομηνίες, τα παραποιημένα SMS και τη νυχτερινή απουσία του συζύγου της. Όταν το πτώμα ταυτοποιήθηκε επίσημα, ο φόβος επικράτησε, με το ζευγάρι να εγκαταλείπει το σπίτι του και να διανυκτερεύει σε διαφορετικά σημεία, προτού η γυναίκα αποφασίσει να μιλήσει στις Αρχές.

Τι δηλώνει η υπεράσπιση του 26χρονου κατηγορούμενου

Σε δηλώσεις προέβη ο δικηγόρος του 26χρονου, Χρήστος Δέρδας, ξεκαθαρίζοντας τη γραμμή που ακολουθεί η υπεράσπιση.

Ο συνήγορος σημειώνει ότι ο 26χρονος άσκησε το δικαίωμα της σιωπής κατά την απολογία του, εν αναμονή της ενσωμάτωσης στη δικογραφία της ιατροδικαστικής έκθεσης, καθώς και των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Όπως επισημαίνει η υπεράσπιση, κατά την πρώτη εξέταση της θανούσας δεν διαπιστώθηκε οποιοσδήποτε τραυματισμός, ενώ απουσιάζει πλήρως οποιαδήποτε εμφανής αιτία θανάτου.

Παράλληλα, ο κ. Δέρδας υπογραμμίζει ότι η στάση του εντολέα του απέναντι στις Αρχές δεν συνιστά άρνηση, αλλά επιφύλαξη, ώστε να απολογηθεί πλήρως μόλις συμπληρωθεί ο φάκελος με όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Καταγγέλλει επίσης παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας του 26χρονου μέσω διαρροών στοιχείων της δικογραφίας, ενώ καταλήγει ότι έχουν υποβληθεί αιτήματα για δικαστική συνδρομή που αφορούν ευρήματα από τα προσωπικά είδη της 38χρονης, με στόχο την αναζήτηση της ουσιαστικής αλήθειας.

Η ανακοίνωση – δήλωση της οικογένειας της 38χρονης Σκωτσέζας

«Αφιέρωσε τη ζωή της στο να βοηθά όσους είχαν ανάγκη», επισημαίνει η οικογένεια της Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος, στην ανακοίνωση που εξέδωσε για την τραγική απώλεια της 38χρονης.

«Μετά την πρόσφατη τραγική μας απώλεια, προβαίνουμε στην παρούσα σύντομη δήλωση ως οικογένεια της Lisa. Θα θυμόμαστε πάντα τη Lisa ως έναν άνθρωπο καλόκαρδο, με ακλόνητες αρχές και ανιδιοτέλεια. Διακρινόταν από απόλυτη ακεραιότητα και αφιέρωσε τη ζωή της στο να βοηθά όσους είχαν ανάγκη. Βιώνουμε βαθύ πόνο και ζητούμε χρόνο και σεβασμό στην ιδιωτικότητά μας, καθώς προσπαθούμε να διαχειριστούμε την απώλειά μας».