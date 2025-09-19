Ούτε μια ούτε δυο αλλά τέσσερις φορές είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης από τον νεαρό οδηγό το αυτοκίνητο του οποίου «καρφώθηκε» πίσω από το όχημα της 64χρονης γυναίκας στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, όπως αποκάλυψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR Channel.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας έκαναν έρευνα στα αρχεία της υπηρεσίας τους και είδαν ότι ο 21χρονος έβρισκε το γκάζι «γλυκό» καθώς η αιτία που είχε χάσει το δίπλωμα του ήταν η ταχύτητα.

Ο νεαρός οδηγός οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Κομβικό στοιχείο για την διερεύνηση του τροχαίου δυστυχήματος είναι τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου, τα οποία θα δείξουν αν οδηγούσε ή όχι υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.

Τέλος, αυτό που έχει προβληματίσει τους αξιωματικούς της Τροχαίας είναι τα 16 «νεκρά» δευτερόλεπτα της άτυχης γυναίκας η οποία, παρά το γεγονός ότι ο σηματοδότης ήταν «πράσινο», εκείνη για έναν ανεξήγητο λόγο είχε σταματήσει.

«Σε καμία περίπτωση δεν έχει κάνει κάποια παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αλλά, αυτή η ανεξήγητη συμπεριφορά της, της «κόστισε» την ζωή της» λέει αστυνομικός της Τροχαίας με μεγάλη εμπειρία.

Πάντως από την μελέτη των βίντεο δεν φαίνεται ο οδηγός του αυτοκινήτου να την έχει αντιληφθεί καθώς σε καμία εικόνα δεν φαίνεται να προσπαθεί να μειώσει ταχύτητα.