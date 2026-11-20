Στη σύλληψη ενός 21χρονου στο Αγρίνιο οδήγησε η έρευνα για απάτη στην Κηφισιά, όπου δράστες έπεισαν κάτοικο να τους ανοίξει το σπίτι και να τους υποδείξει το χρηματοκιβώτιό του, επικαλούμενοι κίνδυνο από ακτινοβολία. Στο εσωτερικό του υπήρχαν 100.000 ευρώ, 40 χρυσές λίρες, χρυσαφικά και τιμαλφή μεγάλης αξίας.

Ο νεαρός συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου, σε συνεργασία αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς και της αντίστοιχης Υποδιεύθυνσης Αγρινίου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη απάτη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Το τηλεφώνημα από τον δήθεν λογιστή

Η απάτη είχε διαπραχθεί λίγο μετά το μεσημέρι της 4ης Απριλίου 2026. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άγνωστος τηλεφώνησε στο θύμα προσποιούμενος τον λογιστή του πατέρα του.

Με το πρόσχημα ότι υπήρχε κίνδυνος από ακτινοβολία, τον έπεισε να επιτρέψει την είσοδο στο σπίτι σε άτομα που θα έφταναν εκεί και να τους δείξει πού βρισκόταν το χρηματοκιβώτιο.

Οι δράστες πήγαν στη συνέχεια στην κατοικία και απέσπασαν το χρηματοκιβώτιο μαζί με το περιεχόμενό του. Από την προανάκριση που ακολούθησε, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 21χρονο ως φερόμενο εμπλεκόμενο στην υπόθεση και τον εντόπισαν στο Αγρίνιο.