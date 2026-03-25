Ξέσπασε ο αδελφός του 51χρονου τραγουδιστή, Γιώργου Τσιτόγλου, ο οποίος δολοφονήθηκε έξω από κτήριο στην περιοχή Καμινάδες Καρδίτσας, το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής (22/3).

Ο αδελφός του γνωστού τραγουδιστή, βρέθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας, προκειμένου να ενημερωθεί για την υπόθεση της στυγερής δολοφονίας. «Ήρθα εδώ για να μάθω το γιατί. Γιατί φάγανε τον αδερφό μου; Τι τους έκανε; Ήταν αγαπητός σε όλο τον κόσμο», είπε, μιλώντας στον ΑΝΤ1. Ειδικότερα, ο αδελφός του τραγουδιστή που έπεσε νεκρός από το μαχαίρι ενός 17χρονου, ο οποίος σήμερα (25/3) οδηγήθηκε στη φυλακή, μιλά για τη γυναίκα που βρισκόταν μαζί του εκείνη τη στιγμή.

«Του έλεγα μην μπλέκεις»

Ο αδελφός του 51χρονου μίλησε και για τη γυναίκα που ήταν εκείνη την ώρα μαζί με τον γνωστό τραγουδιστή στο συγκεκριμένο σπίτι. Σημειώνεται ότι Πρόκειται για μια γυναίκα που μετά τη δολοφονία του, τράπηκε σε φυγή προτού εμφανιστεί στο σημείο το ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με τον αδελφό του Γιώργου Τσιτόγλου, τη συγκεκριμένη γυναίκα την είχε γνωρίσει το θύμα από την εποχή που τραγουδούσαν μαζί σε νυχτερινά κέντρα, τονίζοντας ότι του είχε εκφράσει τις ανησυχίες του για το πρόσωπό της. «Αυτή την ήξερα από τραγουδίστρια. Τραγουδούσαν μαζί, έτσι τη γνώρισε. Του έλεγα ‘μην μπλέκεις’ γιατί ήξερα ότι έπαιρνε. Ήταν χωμένη…», είπε χαρακτηριστικά για να προσθέσει ότι «Αν τον είχα κοντά μου, θα τον έκανα μια ζεστή αγκαλιά και δεν θα τον άφηνα ποτέ να φύγει».

