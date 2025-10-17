Θύμα ενδοοικογενειακής βίας έπεσε ένας νεαρός Βρετανός κατά την διάρκεια ενός έντονου τσακωμού με την σύζυγό του, η οποία του πέταξε με δύναμη σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα κινητό τηλέφωνο και παραλίγο να του βγάλει το μάτι.

Ο νεαρός άνδρας μεταφέρθηκε εκτάκτως στο ΠΑΓΝΗ και η όρασή του βάσει των πρώτων ιατρικών εκτιμήσεων, κινδύνευσε από το τραυματισμένο μάτι, καθώς το χτύπημα που δέχτηκε ήταν πολύ ισχυρό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr. το περιστατικό εκτυλίχθηκε προχθές το βράδυ (17/10) σε δωμάτιο πολυτελούς ξενοδοχείου στον νομό Λασιθίου και μάλιστα μπροστά στα μάτια των τριών ανήλικων παιδιών του ζευγαριού, τα οποία έβλεπαν την μητέρα τους να επιτίθεται με μανία στον πατέρα τους.

Οι πελάτες και οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου ακούγοντας τις φωνές και την έντονη φασαρία στην αρχή έμειναν έκπληκτοι ενώ στην συνέχεια ανησύχησαν, καθώς αρχικά είχαν την εντύπωση ότι ο νεαρός άνδρας από την Βρετανία χτυπούσε τη σύζυγό του.

Πολύ γρήγορα όμως κατάλαβαν τι συνέβη, αντικρίζοντας τον να βγαίνει από το δωμάτιο, ουρλιάζοντας από τους πόνους. Ο Βρετανός μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο του νομού Λασιθίου και από εκεί κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί στο Ηράκλειο.

Ο νεαρός αλλοδαπός αφού εξετάστηκε από γιατρούς και παρέμεινε στο νοσοκομείο για παρακολούθηση, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο ξενοδοχείο, για να προσέχει τα ανήλικα παιδιά του, αφού η σύζυγός του, είχε συλληφθεί και πέρασε την νύχτα της στα κρατητήρια της Δ.Α Λασιθίου.