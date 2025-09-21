Tηλεφωνική απάτη κατήγγειλε πολίτης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να χάσει 180.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι δράστες προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και λόγω ενός υποτιθέμενου προβλήματος διαρροής στο οίκημα του ζήτησαν να αφήσει τα χρήματα σε ένα αλουμινόχαρτο στην είσοδο, τα οποία λίγο μετά άρπαξαν και εξαφανίστηκαν.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στις αστυνομικές Αρχές την Παρασκευή με τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αυξημένα τα περιστατικά εξαπάτησης

Ο ΔΕΔΔΗΕ πρόσφατα είχε εφιστήσει την προσοχή των πολιτών, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί αυξημένα περιστατικά εξαπάτησης από πρόσωπα που παρουσιάζονται ψευδώς ως υπάλληλοι ή εκπρόσωποι της Εταιρείας.

Συνιστά σε όσους δεχτούν παρόμοια κρούση να μην κοινοποιούν προσωπικά στοιχεία και να μην προγραμματίζουν καμία συνάντηση.

Για οποιαδήποτε αμφιβολία, οι πελάτες μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με το τηλεφωνικό κέντρο του ΔΕΔΔΗΕ στο 800 400 4000.