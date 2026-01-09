Ρεπορτάζ: Γιάννης Τσίρος

Θρήνος στη Βροντού Πιερίας για κτηνοτρόφο, ο οποίος βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα στο σπίτι του.

Ο 59χρονος, Χρήστος Νάτσιος δεν άντεξε τη σφαγή των 1000 προβάτων του που είχαν μολυνθεί από ευλογιά. Το συμβάν αυτό έχει βυθίσει στο πένθος τη τοπική κοινωνία.

Ο άτυχος κτηνοτρόφος διατηρούσε το ζωικό του κεφάλαιο μαζί με τον πατέρα και τον αδερφό του. Σημειώνεται ότι ο Χρήστος Νάτσιος προέρχεται από μια από τις πιο παλιές κτηνοτροφικές οικογένειες, βλάχικης καταγωγής της Μακεδονίας.

Πώς έγινε η τραγωδία

Η οικογένεια έχει παράδοση αιώνων στην κτηνοτροφία, με την ανάλογη τεχνογνωσία και την αφοσίωση στα ζώα τους.

Με την θανάτωση του κοπαδιού όλη η οικογένεια ήταν περισσότερο κι από συγκλονισμένη. Σήμερα νωρίς το πρωί, τα δυο αδέλφια -ζούσαν σε διπλανά σπίτια, στο ίδιο οικόπεδο- αντάλλαξαν λίγες κουβέντες, ο νεότερος πρότεινε να πάνε ως την μονάδα τους , «έστω για ν’ αλλάξουμε τον αέρα μας», αλλά ο αυτόχειρας αρνήθηκε κατηγορηματικά.

«Δεν βγαίνω απ’ το σπίτι…», του είπε.

Επιστρέφοντας, λίγη ώρα αργότερα, ο αδελφός τον αναζήτησε και αντίκρισε το άψυχο σώμα του 59χρονου.

Την είδηση την έκανε γνωστή ο πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Πιερίας, Νίκος Τσερτικίδης με αναρτησή του στο Facebook:

Η προανάκριση έχει ήδη ολοκληρωθεί και η σορός του βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.

Πηγή: Εφημερίς του Ολύμπου – Γιάννης Τσίρος