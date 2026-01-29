Επίθεση από οπαδούς του ΠΑΟΚ δέχτηκαν απόψε τηλεοπτικά συνεργεία της ΕΡΤ και του Star channel στη Θεσσαλονίκη.

Τεχνικοί και δημοσιογράφοι κατέγραφαν την μηχανοκίνητη πορεία οπαδών του ΠΑΟΚ όταν δύο άτομα χτύπησαν τον οπερατέρ της ΕΡΤ και του Star channel στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Στη συνέχεια, στο σημείο ήρθαν και άλλα άτομα τα οποία περικύκλωσαν τον τεχνικό της ΕΡΤ με αποτέλεσμα να ματώσει και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον οπερατέρ παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και, κατά πάσα πιθανότητα, απόψε θα παραμείνει στο νοσοκομείο για να παρακολουθήσουν οι γιατροί την πορεία της υγείας του.