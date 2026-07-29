Μια εντυπωσιακή αλλά και παράλληλα ανησυχητική εικόνα κατέγραψε ο ευρωπαϊκός μετεωρολογικός δορυφόρος Meteosat-12 της EUMETSAT, αποτυπώνοντας το μέγεθος της περιβαλλοντικής επιάρυνσης από τη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου.

Την οπτική αποτύπωση επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr. Στη δορυφορική λήψη φαίνεται καθαρά τόσο η εστία της φωτιάς όσο και το εκτεταμένο νέφος καπνού, το οποίο, εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, μετακινήθηκε προς τα νότια, διανύοντας απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων.

Ριπές ανέμου και καπνός πάνω από το Αιγαίο

Στις σχετικές αποτυπώσεις του meteo.gr παρουσιάζεται η εικόνα της Κρήτης συνοδευόμενη από πίνακα με τους οκτώ μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου που κατέγραψαν τις ισχυρότερες ριπές ανέμου (σε km/h) έως τις 17:30.

Την ίδια ώρα, όπως αποτυπώνεται στο ίδιο δορυφορικό στιγμιότυπο, πολλαπλές πυρκαγιές βρίσκονταν σε εξέλιξη και στη γειτονική Τουρκία. Οι αέριες μάζες μετέφεραν τους καπνούς από τα τουρκικά μέτωπα πάνω από το Αιγαίο, καλύπτοντας μεγάλες θαλάσσιες εκτάσεις και φτάνοντας μέχρι τη Λέσβο, τη Χίο, τη Ρόδο και το Καστελλόριζο.