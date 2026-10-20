Τη βαθιά ανησυχία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προκάλεσαν τα δύο νέα, θανατηφόρα ναυάγια που σημειώθηκαν στα ανοιχτά της Λέσβου και της Σάμου, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 12 νεκρούς, ανάμεσα στους οποίους και ένα βρέφος. Το ζήτημα ανέδειξε ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης των ανταποκριτών στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

Επικαλούμενος τα επίσημα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), ο κ. Ντουζαρίκ μετέφερε τη θλιβερή εικόνα σημειώνοντας πως «τουλάχιστον 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος, αναφέρεται ότι έχασαν τη ζωή τους σε δύο ναυάγια ανοικτά των ελληνικών νησιών της Λέσβου και της Σάμου, τα οποία σημειώθηκαν σήμερα (σ.σ. Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου)».

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Αντόνιο Γκουτέρες υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή της Σάμου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, την ώρα που οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχτηκαν τα δύο τραγικά περιστατικά.

Σχολιάζοντας τις διαστάσεις του προσφυγικού δράματος, ο κ. Ντουζαρίκ χαρακτήρισε τα ναυάγια ως άλλη μία σκληρή απόδειξη της απελπισίας των ξεριζωμένων. Όπως τόνισε, αποτελούν οδυνηρή υπενθύμιση του γεγονότος ότι πρόσφυγες και μετανάστες εξακολουθούν να ρισκάρουν τόσο τη δική τους ζωή, όσο και των παιδιών τους σε επικίνδυνα ταξίδια διά θαλάσσης, «αναζητώντας ασφάλεια, προστασία και απλώς μια ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή».

Η κατάσταση λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις, όπως αποτυπώνεται και στους αριθμούς που παρουσίασε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ: Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, από τις αρχές του έτους μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου, υπολογίζεται ότι 2.444 άνθρωποι έχουν καταγραφεί ως νεκροί ή αγνοούμενοι στις τρεις βασικές μεταναστευτικές διαδρομές της Μεσογείου, καθώς και στη θαλάσσια διαδρομή του Ατλαντικού στα ανοιχτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής.