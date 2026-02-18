Τουλάχιστον 15 πτώματα έχουν ξεβραστεί στις ιταλικές ακτές τις τελευταίες ημέρες, με τις Αρχές να πιστεύουν ότι πρόκειται για μετανάστες που προσπαθούσαν να φτάσουν στη χώρα πραγματοποιώντας την εξαιρετικά επικίνδυνη διάσχιση της Μεσογείου.

Τα πτώματα βρέθηκαν σε παραλίες της Σικελίας και της Καλαβρίας. Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι φαίνεται να πρόκειται για μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους της κακοκαιρίας που επικρατούσε στην χώρα τις τελευταίες εβδομάδες.

Η κεντρική μεσογειακή διαδρομή για τους μετανάστες προς την Ευρώπη, που περιγράφεται από τον ΟΗΕ ως η πιο επικίνδυνη στον κόσμο, είναι δύσκολη ακόμη και σε καλές καιρικές συνθήκες. Οι μετανάστες συγκεντρώνονται από λαθρέμπορους σε χώρες όπως η Λιβύη και η Τυνησία με σκάφη που συχνά δεν είναι καν ασφαλή για αυτό το τρομακτικό ταξίδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως εκατοντάδες άνθρωποι έχουν πεθάνει στη θάλασσα αυτό το χειμώνα. Τις τελευταίες ημέρες στην Ιταλία έχουν ξεβραστεί στη στεριά πτώματα, μερικά από τα σκάφη μεταφοράς των μεταναστών.

Μαθητές βρήκαν ένα πτώμα σε μια παραλία κοντά στην Τροπέα της Καλαβρίας την Κυριακή, σύμφωνα με τις αρχές. Φορούσε ένα φωσφοριζέ πορτοκαλί γιλέκο. Βρέθηκε επίσης νεκρή μια γυναίκα χωρίς χαρτιά στην περιοχή.

Οι αρμόδιες Αρχές ανακοίνωσαν πως διενεργείται σχετική έρευνα.

Πηγή: La Repubblica