Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε ένα τουριστικό λεωφορείο στην περιοχή Τρουμπέτα της Κέρκυρας.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, στο όχημα επέβαιναν τουρίστες που κατευθύνονταν από το ξενοδοχείο τους προς την παραλία για να κολυμπήσουν. Όλοι οι επιβάτες πρόλαβαν να βγουν με ασφάλεια από το λεωφορείο πριν αυτό παραδοθεί στις φλόγες.

Το λεωφορείο καταστράφηκε πλήρως.

Άμεσα έφτασαν στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της στο κοντινό δάσος.