Σε ναυτικό ατύχημα βρέθηκαν δέκα συνολικά άτομα —οκτώ επιβάτες και διμελές πλήρωμα— που επέβαιναν σε επαγγελματικό τουριστικό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά.

Λίγο πριν τις 7 το απόγευμα, το σκάφος προσάραξε ξαφνικά σε βραχώδες σημείο, γεγονός που προκάλεσε σοβαρή εισροή υδάτων και οδήγησε στην ημιβύθισή του.

Η κινητοποίηση των αρχών και των παραπλεόντων σκαφών υπήρξε ακαριαία. Στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν άμεσα ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, καθώς και δύο ιδιωτικά σκάφη για την παροχή βοηθείας.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση, οι οκτώ επιβάτες διασώθηκαν από παραπλέον σκάφος και μεταφέρθηκαν χωρίς προβλήματα στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων.

Το περιστατικό έληξε χωρίς να καταγραφεί κανένας τραυματισμός μεταξύ των επιβαινόντων, ενώ από την ημιβύθιση δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση στην περιοχή.

Πηγή: flashnews.gr