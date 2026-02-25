Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ενημέρωσε σήμερα (25/2) πως ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης τύπου ATR-72 προχώρησε σε συνολικά 4 παραβάσεις και 7 παραβιάσεις στο βορειοανατολικό και κεντρικό Αιγαίο.

Ειδικότερα, το τουρκικό UAV έκανε 3 παραβάσεις και μια παραβίαση, ενώ το αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας έκανε 1 παράβαση και 6 παραβιάσεις.

Σημειώνεται πως τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική από την ελληνική Πολεμική Αεροπορία.