Οργανωμένα ταξίδια προς την Ελλάδα, πραγματοποιούν το τελευταίο διάστημα Τούρκοι καταναλωτές, αναζητώντας φθηνότερα βασικά είδη διατροφής. Σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής αντιπολιτευτικής εφημερίδας Sözcü, λεωφορεία αναχωρούν τακτικά από την Κωνσταντινούπολη με προορισμό την Αλεξανδρούπολη, όπου οι επιβάτες επισκέπτονται ελληνικά σούπερ μάρκετ για αγορές.

Όπως αναφέρεται, οι λεγόμενες «εκδρομές αγορών» πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Παρασκευή βράδυ, με αφετηρία την περιοχή Καντίκιοϊ. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 30 ευρώ, ενώ οι εκδρομείς επιστρέφουν αυθημερόν, συχνά με βαλίτσες γεμάτες τρόφιμα.

Το δημοσίευμα υπογραμμίζει τη σημαντική διαφορά τιμών ανάμεσα στις δύο χώρες. Ενδεικτικά, ένα καλάθι προϊόντων, που περιλαμβάνει κρέας, γαλακτοκομικά, ζυμαρικά και λάδι, κοστίζει στην Τουρκία περίπου 3.700 λίρες, (71,79 ευρώ) ενώ στην Ελλάδα η αντίστοιχη δαπάνη φτάνει τις 2.430 λίρες, (δηλαδή 48 ευρώ). Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον βοδινό κιμά, ο οποίος πωλείται στην Τουρκία περίπου 1.000 λίρες το κιλό (19,50 ευρώ), όταν στην Ελλάδα η τιμή του κυμαίνεται κοντά στις 650 λίρες (12,60 ευρώ).

Η αυξημένη παρουσία Τούρκων καταναλωτών αποτυπώνεται και στην κίνηση των ελληνικών σούπερ μάρκετ, κυρίως τα Σαββατοκύριακα. Το φαινόμενο αποδίδεται στην έντονη ακρίβεια που καταγράφεται στην τουρκική αγορά, αντιστρέφοντας την εικόνα προηγούμενων ετών, όταν Έλληνες ταξίδευαν στην Τουρκία για οικονομικότερες αγορές.