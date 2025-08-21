Πολυτελείς βίλες, πανάκριβα αυτοκίνητα και άνετη ζωή, που δεν δικαιολογείται από κανένα νόμιμο εισόδημα: αυτό είναι το προφίλ των Τούρκων μαφιόζων, που βρίσκουν πεδίο δράσης στην Ελλάδα.

Σε μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν έξι Τούρκοι υπήκοοι, αιτούντες άσυλο, με φερόμενη εμπλοκή σε διακίνηση ναρκωτικών. Οι συλλήψεις έγιναν σε πανάκριβα σπίτια στα Μεσόγεια, στον Νέο Βουτζά και στον Ωρωπό.

Οι Αρχές εντόπισαν μεταξύ άλλων πολυτελές γερμανικό SUV, όπλο με γεμιστήρα, ακατέργαστη κάνναβη, κινητά τηλέφωνα και ποσό σχεδόν 4.300 ευρώ.

Όλοι οι συλληφθέντες έχουν εις βάρος τους εντάλματα ή καταδικαστικές αποφάσεις, από τις Τουρκικές Αρχές.

Η έρευνα συνεχίζεται με επίκεντρο τις σημειώσεις και τα κινητά των υπόπτων, στα οποία καταγράφονται ποσά, ονόματα και αριθμοί που παραπέμπουν σε διακίνηση ναρκωτικών.

Εξετάζεται η πιθανή διασύνδεσή τους με Έλληνες dealers και ευρύτερα κυκλώματα.