Σε μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας και προστασίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας εξελίσσεται η καθημερινή και απροκάλυπτη εισβολή τουρκικών αλιευτικών σκαφών εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Αιγαίο. Οι τουρκικές μηχανότρατες, προχωρούν σε προκλητικές παραβιάσεις, φτάνοντας συχνά σε απόσταση αναπνοής -μόλις 300 έως 400 μέτρων- από τις ακτές των ελληνικών νησιών.

Με την τακτική αυτή επιχειρείται η de facto αποδόμηση της ελληνικής κυριαρχίας ακόμη και εντός της ζώνης των 6 ναυτικών μιλίων , την ίδια ώρα που η Άγκυρα προετοιμάζει τη θεσμοθέτηση του προκλητικού νομοσχεδίου για τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Με ανοιχτά συστήματα και τη συνοδεία της τουρκικής ακτοφυλακής

Η στρατηγική των Τούρκων αλιέων έχει αλλάξει ριζικά, καθώς πλέον δεν κρύβουν την παρουσία τους. Εισβάλλουν στα ελληνικά ύδατα διατηρώντας ανοιχτά τα συστήματα εντοπισμού AIS (Automatic Identification System) , ενώ δεν λείπουν και οι περιπτώσεις που συνοδεύονται και προστατεύονται από ακταιωρούς της τουρκικής ακτοφυλακής.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο πιεστική για τους Έλληνες αλιείς, καθώς από την 1η Ιουνίου έχουν τεθεί σε ισχύ οι εγχώριες απαγορεύσεις αλιείας για τις ελληνικές μηχανότρατες. Αντίθετα, οι Τούρκοι ψαράδες συνεχίζουν ανενόχλητοι τη δραστηριότητά τους, κλέβοντας τον θαλάσσιο πλούτο της χώρας και προκαλώντας σοβαρά επεισόδια, όπως αυτό που έχει καταγγελθεί στο παρελθόν κοντά στη Λέρο (νήσος Καλαπόδι), όπου τουρκικά σκάφη άνοιξαν πυρ εναντίον Ελλήνων.

Για το θέμα μίλησε στη «Ζούγκλα» ο τέως Δήμαρχος Καλύμνου Δημήτρης Διακομιχάλης, που προτείνει την αυστηρή εφαρμογή του Ποινικού Κώδικα που προβλέπει αυστηρές ποινές σε αλλοδαπούς που παραβιάζουν τα χωρικά μας ύδατα.

Ακούστε τη συνέντευξη και τις δηλώσεις του: