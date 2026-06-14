Νέα τροπή λαμβάνει η έρευνα για την άγρια δολοφονία που συγκλόνισε τα Εξάρχεια το βράδυ του Σαββάτου, 13 Ιουνίου, καθώς οι Αρχές ταυτοποίησαν το θύμα. Πρόκειται για έναν 25χρονο Τούρκο, ο οποίος βρισκόταν στην Ελλάδα από τον Νοέμβριο του 2024 και είχε υποβάλει αίτημα για παροχή ασύλου.

Η εθνικότητα του θύματος έχει σημάνει συναγερμό στην ΕΛ.ΑΣ., με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να εξετάζει με ιδιαίτερη προσοχή το σενάριο ενός ακόμη αιματηρού ξεκαθαρίσματος λογαριασμών ανάμεσα σε μέλη τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων. Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, ο 25χρονος είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές, έχοντας προσαχθεί δύο φορές, μία στην Αθήνα και μία στον Βόλο.

Ωστόσο, η αστυνομία εξετάζει και το ενδεχόμενο ο νεκρός να ανήκε σε κάποια οργάνωση η οποία αντιπολιτεύεται ενεργά τον Ερντογάν. Εξετάζεται, επίσης, το ενδεχόμενο ο 25χρονος να ήταν μέλος στο δίκτυο των Γκιουλενιστών, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις για αυτό.

Το χρονικό της εκτέλεσης και οι έρευνες

Το έγκλημα διαπράχθηκε στη διασταύρωση των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη, στα σκαλάκια που οδηγούν στον Λόφο του Στρέφη, ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της περιοχής. Οι περίοικοι αναστατώθηκαν από τουλάχιστον πέντε διαδοχικούς κρότους, με τις δυνάμεις της αστυνομίας να φτάνουν και να αποκλείουν τον χώρο.

Ο νεαρός άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στα σκαλιά, φέροντας θανάσιμα τραύματα από πέντε σφαίρες στο κεφάλι και τον θώρακα. Στο σημείο της τραγωδίας συλλέχθηκαν πέντε κάλυκες από όπλο διαμετρήματος 9 χιλιοστών, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ανάλυση. Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης καταδίωξε το θύμα πριν ανοίξει πυρ εναντίον του, ενώ αμέσως μετά την πράξη του διέφυγε προς τον Λόφο του Στρέφη και αναζητείται.

Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τη στιγμή της δολοφονίας. Δηλαδή, φαίνεται ο δράστης να πυροβολεί και μετά να τρέχει.

Προηγήθηκε άγριος καβγάς

Μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι τόσο ο 25χρονος, όσο και ο δράστης ήταν γνώριμες φυσιογνωμίες στη γειτονιά, καθώς συνήθιζαν να περνούν σχεδόν καθημερινά τα απογεύματά τους στο συγκεκριμένο σημείο.

Όπως προκύπτει από τις καταθέσεις, οι δύο άνδρες φαίνεται πως γνωρίζονταν μεταξύ τους, ενώ γύρω στις 17:00 του Σαββάτου είχε προηγηθεί ένας πολύ έντονος καβγάς ανάμεσά τους.

Εκτός από τα προαναφερόμενα σενάρια, εξετάζεται σοβαρά και η πιθανότητα η υπόθεση να συνδέεται με κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών.

Συγκλόνισε ο πιστός σκύλος του θύματος

Ο 25χρονος ήταν γνωστός στη γειτονιά για τις καθημερινές βόλτες με τον μικρόσωμο σκύλο του, ο οποίος ήταν μαζί του και τη στιγμή της δολοφονικής επίθεσης.

Όταν οι αστυνομικοί και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ προσέγγισαν τη σορό, βρήκαν το τετράποδο σε κατάσταση σοκ, να στέκεται εντελώς βουβό και κρυμμένο κάτω από το χέρι του νεκρού ιδιοκτήτη του. Παρά τις προσπάθειες των παρευρισκόμενων, το ζώο αρνιόταν πεισματικά να τον εγκαταλείψει, με αποτέλεσμα οι Αρχές να αποφασίσουν αρχικά να μην το μετακινήσουν βίαια.

Η στάση του ζώου προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στους κατοίκους. Όταν εκείνοι ενημερώθηκαν ότι το σκυλάκι δεν είχε τραυματιστεί από τα πυρά, εξέφρασαν αμέσως την πρόθεση να το υιοθετήσουν και να αναλάβουν τη φροντίδα του. Οι αστυνομικοί τούς κατηύθυναν να επικοινωνήσουν με το Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων, ώστε να κινηθούν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες για την κηδεμονία του.