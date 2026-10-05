Ευρεία σύσκεψη, για την αποτίμηση των συνεπειών της πρόσφατης κακοκαιρίας και τον συντονισμό των ενεργειών για την αποκατάσταση των ζημιών, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (5/10) στην Περιφέρεια Κρήτης, με την συμμετοχή των Δημάρχων των πληγέντων περιοχών παρουσία του διευρυμένου κυβερνητικού κλιμακίου που βρίσκεται στο νησί.

Σκοπός της σύσκεψης ήταν ο άμεσος συντονισμός για την πλήρη καταγραφή των ζημιών από το πρόσφατο κύμα έντονων βροχοπτώσεων στην Κρήτη, η επιτάχυνση των διαδικασιών κρατικής αρωγής και αποζημίωσης των πληγέντων και η αποκατάσταση των υποδομών στις περιοχές που επλήγησαν.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, αναφέρθηκε αρχικά στην ένταση και τη διάρκεια της κακοκαιρίας, επισημαίνοντας ότι επρόκειτο για ένα εξαιρετικά ισχυρό φαινόμενο, που δοκίμασε τις υποδομές και τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.

Ο κ. Τουρνάς εξήρε τον συντονισμό και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, της Περιφέρειας και των Δήμων, καθώς και των δυνάμεων που βρέθηκαν στο πεδίο, με το Πυροσβεστικό Σώμα, την Ελληνική Αστυνομία και τις Ένοπλες Δυνάμεις να επιχειρούν καθ’ όλη τη διάρκεια των φαινομένων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και μεταφοράς πολιτών και επισκεπτών σε ασφαλή σημεία, υπογραμμίζοντας ότι «πρώτη και μέγιστη προτεραιότητά μας είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Πρώτα απ’ όλα και πάνω απ’ όλα». Αναφερόμενος στην απώλεια ενός συμπολίτη, σημείωσε ότι κάθε ανθρώπινη απώλεια συγκλονίζει.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη λειτουργία του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Κέντρου (ΠΕΚΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος στην Κρήτη, το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στον επιχειρησιακό συντονισμό κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Όπως επισήμανε, «το ΠΕΚΕ παρείχε συνολική εικόνα της κατάστασης, μέσω του συστήματος διοίκησης και ελέγχου των επιχειρήσεων και της αξιοποίησης της εικόνας από τα drones, επιτρέποντας τον καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων στο πεδίο.»

Άμεση προτεραιότητα στην αποκατάσταση της πρόσβασης προς τις κτηνοτροφικές μονάδες

Σε ό,τι αφορά την επόμενη ημέρα, ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης και ταχεία καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες και επιχειρήσεις, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τους Δήμους, ώστε να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό οι διαδικασίες κρατικής αρωγής και αποζημίωσης των πληγέντων.

Παράλληλα, ζήτησε να δοθεί άμεση προτεραιότητα στην αποκατάσταση της πρόσβασης προς τις κτηνοτροφικές μονάδες, με την απομάκρυνση φερτών υλικών από το οδικό δίκτυο, ώστε οι κτηνοτρόφοι να μπορέσουν να μεταφέρουν ζωοτροφές και νερό και να αποφευχθούν περαιτέρω απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενίσχυση της Περιφέρειας με νέα μηχανήματα έργου, μέσω του προγράμματος ΑΙΓΙΣ. Όπως ανακοίνωσε, «βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η πρώτη παραλαβή σημαντικού αριθμού μηχανημάτων στο πλαίσιο της μεγάλης προμήθειας για τις 13 Περιφέρειες της χώρας και η Περιφέρεια Κρήτης θα ενισχυθεί άμεσα, μετά την υπογραφή του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται φορτωτές, εκσκαφείς, ερπυστριοφόρα και λαστιχοφόρα μηχανήματα έργου, τα οποία θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου της Περιφέρειας και των Δήμων.»

Αναφερόμενος στις κηρύξεις περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο υπουργός ζήτησε οι σχετικές διαδικασίες να προχωρούν άμεσα για τις περιοχές όπου απαιτείται, με τη συνδρομή του Υπουργείου, ώστε να διευκολυνθούν και να επιταχυνθούν οι απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση των συνεπειών και την αποκατάσταση των ζημιών.

Αυτοψία σε πληγείσες περιοχές

Κλείνοντας, ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι η εμπειρία των προηγούμενων ημερών ανέδειξε τη σημασία της στενής συνεργασίας και του επιχειρησιακού συντονισμού, σημειώνοντας ότι ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας θα παραμείνει στο πεδίο και στην επόμενη φάση, μέχρι την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών και την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών.

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, το κυβερνητικό κλιμάκιο μεταβαίνει στις πληγείσες περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψίες και να ενημερωθεί επιτόπου για την έκταση των ζημιών και τις ανάγκες που έχουν.

Σημειώνεται ότι, από την 1η Οκτωβρίου έως και τις 4 Οκτωβρίου 2026, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε 508 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν ενέργειες σε 214 περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων αντλήσεις υδάτων, μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και κοπές δέντρων.