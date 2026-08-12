Παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, συνεδρίασε σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου 2026 το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, έπειτα από σύγκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, με αντικείμενο τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς για αύριο, Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Υπουργός αναφέρθηκε στα πολλαπλά και σοβαρά συμβάντα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ο μηχανισμός το προηγούμενο διάστημα, επισημαίνοντας ότι το Πυροσβεστικό Σώμα εξακολουθεί να επιχειρεί καθημερινά σε μεγάλο αριθμό πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα. Όπως σημείωσε, καταγράφονται καθημερινά 40 έως 50 συμβάντα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις προέρχονται ήδη από μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο με διαδοχικές μεγάλες πυρκαγιές.

Ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι η χώρα εισέρχεται σε έναν νέο κύκλο ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών, με θυελλώδεις ανέμους που, σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας τις επόμενες ημέρες. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε μέγιστη ετοιμότητα και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο, με στόχο τη μείωση του χρόνου αντίδρασης, καθώς και αυξημένη ετοιμότητα μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κομβικά σημεία. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης των επίγειων και εναέριων περιπολιών και της στενής συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με την Ελληνική Αστυνομία, τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις εθελοντικές ομάδες.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς δήλωσε:

«Η αυριανή ημέρα είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Σε Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Βοιωτία και Εύβοια προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατηγορία 5, ενώ μεγάλος αριθμός περιοχών θα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο.

Προερχόμαστε ήδη από ένα ιδιαίτερα δύσκολο διάστημα, κατά το οποίο το Πυροσβεστικό Σώμα κλήθηκε να αντιμετωπίσει διαδοχικές μεγάλες πυρκαγιές κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες με θυελλώδεις ανέμους.

Απέναντι σε αυτές τις συνθήκες δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση και όλες οι δυνάμεις μας σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Απευθύνω ξανά ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες. Η αυριανή ημέρα, αλλά και οι επόμενες, απαιτούν από όλους μας τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Ακόμη και η παραμικρή αμέλεια, υπό αυτές τις συνθήκες, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και μέσα σε ελάχιστο χρόνο να οδηγήσει σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.

Οφείλουμε όλοι να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να περιορίσουμε κάθε πιθανό κίνδυνο. Χρειάζεται υπευθυνότητα, εγρήγορση και απόλυτη προσοχή από όλους.

Προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος.»

Σε ποιες περιοχές υπάρχει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για αύριο, Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, προβλέπεται:

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (νήσος Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλλονιάς, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου)

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Άρτας, ΠΕ Πρέβεζας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής και Άγιον Όρος)

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) έχουν τεθεί για αύριο:

-H Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)• Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

– Οι Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

– Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

– Οι Περιφερειακές Ενότητες Λευκάδας, Κεφαλλονιάς, Ιθάκης και Ζακύνθου, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

– Η Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

– Οι Περιφερειακές Ενότητες Άρτας και Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου

– Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και το Άγιον Όρος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

– Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

– Οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου

– Οι Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code), ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα, προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα έναντι επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου, ενώ δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων της καταστροφής.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις παραπάνω περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Ετοιμότητα των εμπλεκόμενων υπηρεσιών

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει όλες τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών.

Το σύνολο του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος θα συνεχίσει να βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής, ενώ αυξημένοι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται για την πιστή εφαρμογή της απαγόρευσης κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε δάση, εθνικούς δρυμούς και λοιπές ευπαθείς περιοχές, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών. Στο ΕΣΚΕΔΙΚ θα βρίσκονται με φυσική παρουσία εκπρόσωποι των συναρμόδιων φορέων προκειμένου να διασφαλιστεί ο άμεσος συντονισμός και η ταχεία λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, ενισχύεται η ανάπτυξη των ειδικών επιχειρησιακών μονάδων του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) και οι Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), ενώ περιπολίες θα πραγματοποιούν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Θα πραγματοποιούνται έμφορτες εναέριες επιτηρήσεις με στόχο την άμεση ανίχνευση αλλά και επέμβαση όπου απαιτηθεί. Επιπρόσθετα, αναπτύσσονται οι ομάδες του Πυροσβεστικού Σώματος με Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣΜΗΕΑ), καθώς και τα κινητά κέντρα drone, ενισχύοντας τη συνεχή εναέρια επιτήρηση των περιοχών ακραίου και υψηλού κινδύνου.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα πραγματοποιούν τις προγραμματισμένες περιπολίες και θα επανδρώσουν τα καθορισμένα πυροφυλάκια για 24 ώρες, ενώ εκπρόσωπος του ΓΕΕΘΑ/ΔΙΚΑΦΚΑ θα βρίσκεται στο ΕΘΚΕΠΙΧ. Σε ετοιμότητα και διασπορά σε όλες τις περιοχές θα βρίσκονται τα μηχανήματα έργου, προκειμένου να επιχειρήσουν άμεσα, εφόσον χρειαστεί. Σε αυξημένη ετοιμότητα θα βρίσκονται επίσης η ΕΛ.ΑΣ., το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών (μηχανήματα έργου, υδροφόρες, εθελοντικές ομάδες), η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ και το ΕΚΑΒ.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, όπως η καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης κ.ά.), η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων και κάθε άλλη ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει ανάφλεξη. Υπενθυμίζεται επίσης ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας τον αριθμό 199.

Στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) συμμετείχαν ακόμα ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελος Γκουντούφας, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχος Λ.Σ. Χρήστος Κοντορουχάς, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ΔημήτριοςΠτωχός, ο Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας, Αντιστράτηγος Νικόλαος Σπυριδάκης, Ο Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας Αντιστράτηγος Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο Γενικός ο Διοικητής της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (Δ.Ι.Κ.Α.Φ.Κ.Α), Υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας, ο Διευθυντής Κλάδου Α’ του Αρχηγείου του Λιμενικού Σωματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Επιχειρήσεων και Αστυνόμευσης), Υποναύαρχος Λ.Σ. Γεώργιος Χριστιανός, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, Πολυχρόνης Μπαϊρακτάρης, ο Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης και Συντήρησης Παγίων Α.Δ.Μ.Η.Ε. Ιωάννης Μανιάτης, ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, Νίκος Σκιαθίτης, η Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), Καλλιόπη Σαλτερή, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Κωνσταντίνος Πνευματικός, ο Αντιπεριφερειάρχης Λέσβου, αρμόδιος για θέματα Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Αρώνης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, Νίκος Πασσάς καθώς και εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, των Περιφερειών και του ΑΔΜΗΕ.