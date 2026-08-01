Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, απηύθυνε δραματική έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών και τις ειδοποιήσεις του 112.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι ακραίες καιρικές συνθήκες και τα πολλαπλά μέτωπα πυρκαγιάς έχουν φέρει τον κρατικό μηχανισμό στα όριά του.

«Είναι θέμα προστασίας της ζωής που αποτελεί και προτεραιότητα», ανέφερε.

«Οι πολύ ισχυροί άνεμοι καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την κατάσβεση. Πολλαπλά συμβάντα και ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν φέρει τον μηχανισμό στα όριά του», δήλωσε.

«Λόγω των δύσκολων συνθηκών δεν μπορούν να κάνουν εναέρια ρίψεις ή υδροληψία.»

«Tο παραμικρό συμβάν μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή», δήλωσε, τέλος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η σημερινή ημέρα ξεκίνησε με έντεκα ενεργές πυρκαγιές που συνεχίζουν να απασχολούν τις δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος από χθες.

Οι πολύ ισχυροί έως και θυελλώδεις άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα είτε να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία είτε να μην μπορούν να κάνουν ρίψεις λόγω ακραίων αναταράξεων, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των πληρωμάτων.

Τα πολλαπλά συμβάντα σε συνδυασμό με τις ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν φέρει τον μηχανισμό στα όρια του.

Θέλω να ευχαριστήσω τους άνδρες και τις γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων ασφάλειας, τις δασικές υπηρεσίες, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το σύνολο των εθελοντών μας και όλους όσοι βρίσκονται στο πεδίο και δίνουν έναν πραγματικά τιτάνιο αγώνα.

Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κάνεις.

Για το λόγο αυτό, απευθύνω έκκληση σε όλους τους πολίτες να αποφύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η φωτιά είναι απαγορευτική και το παραμικρό συμβάν μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή.

Επίσης, παρακαλώ όλους να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών και τα μηνύματα του 112. Είναι θέμα προστασίας της ζωής που αποτελεί και την πρωταρχική μας προτεραιότητα.»

Επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας

Το Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας επισκέφθηκε το πρωί του Σαββάτου (1/8) ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε αναλυτικά για τα πύρινα μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη ανά την επικράτεια, εν μέσω ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Στο επίκεντρο της ενημέρωσης βρέθηκαν οι πυρκαγιές στον Άγιο Βασίλειο (Πόρτο Γερμενό) και την Ξηρονομή.

«Απόλυτη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της πρώτης γραμμής»

Αμέσως μετά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την αμέριστη στήριξη και την εμπιστοσύνη του στα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, των Σωμάτων Ασφαλείας και όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Τόνισε, μάλιστα, τις ακραία αντίξοες συνθήκες υπό τις οποίες δίνεται η μάχη με τις φλόγες, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις καθιστούν αδύνατη τη συνδρομή των εναέριων μέσων.