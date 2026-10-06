Αυτοψία του κυβερνητικού κλιμακίου στις περιοχές του Μυλοποτάμου που υπέστησαν τεράστιες καταστροφές από την πρόσφατη κακοκαιρία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 6 Οκτωβρίου, με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά και τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Ανδριανό να διαπιστώνουν από κοντά το μέγεθος των ζημιών.

Χθες, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης, κατά την οποία παρουσιάστηκε το χρονοδιάγραμμα για τη χρηματοδότηση των αποκαταστάσεων, ενώ σήμερα συνεδριάζει η αρμόδια Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής για την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης των πληγέντων.

«Η καταστροφή αυτή είναι ένας Daniel νούμερο 2»

Το κυβερνητικό κλιμάκιο, συνοδευόμενο από τον δήμαρχο Μυλοποτάμου Γιώργο Κλάδο και στελέχη της Πυροσβεστικής, βρέθηκε αρχικά στα Ζωνιανά, όπου οι καταστροφές είναι εκτεταμένες. Στη συνέχεια πέρασε από την περιοχή της Μονής Δισκουρίου, ενώ πλέον βρίσκεται στο χωριό Βένι, όπου ο δρόμος έχει κοπεί στα δύο εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Με δραματικούς τόνους περιέγραψε στους υπουργούς την κατάσταση στον Δήμο Μυλοποτάμου ο δήμαρχος Γιώργος Κλάδος, συγκρίνοντας την καταστροφή με εκείνη που είχε προκαλέσει η κακοκαιρία Daniel στη Θεσσαλία.

«Η καταστροφή αυτή που συνέβη στον Μυλοπόταμο χαρακτηρίζεται μόνο με τον Daniel που ήταν στη Θεσσαλία. Εμάς δεν είχε όνομα, αλλά είναι ένας Daniel νούμερο 2», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, οι ζημιές δεν περιορίζονται στα Ζωνιανά, αλλά εκτείνονται σε μεγάλο μέρος του Δήμου. «Εδώ έχει πάρα πολλή δουλειά. Το χωριό έχει καταστραφεί και κατ’ επέκταση και μεγάλο μέρος του Μυλοποτάμου», σημείωσε.

Ενεργός ρόλος της τοπικής κοινωνίας στις μελέτες

Ο δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι η τοπική κοινωνία θα έχει ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό των έργων αποκατάστασης.

«Δε θα αφήσουμε πλέον κανέναν μελετητή να ασχοληθεί με τον τόπο μας χωρίς εμάς. Οι μελέτες που θα γίνουν εδώ στα Ζωνιανά και στον υπόλοιπο Δήμο θα είμαστε εμείς δίπλα στον μελετητή και θα αποφασίσουμε όλοι μαζί. Δε θα αφήσουμε το μέλλον μας σε κανενός τα χέρια», υπογράμμισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Γιώργος Κλάδος στην προσπάθεια που καταβλήθηκε κατά τη διάρκεια της θεομηνίας για την προστασία των κατοίκων.

«Το πρώτο μας μέλημα ήταν ο ανθρώπινος παράγοντας. Παλέψαμε τέσσερα μερόνυχτα για να καταφέρουμε να μη θρηνήσουμε θύματα, με σκληρές αποφάσεις. Σε αυτό είχαμε απόλυτη επιτυχία», δήλωσε.

Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι

Παράλληλα, ανέδειξε το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι, καθώς οι ζημιές στην αγροτική οδοποιία και στα δίκτυα ύδρευσης έχουν καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη την πρόσβαση στις μονάδες τους.

«Όταν έχεις μία μονάδα και δεν μπορείς να ταΐσεις τα ζώα σου, δεν μπορείς να πάρεις νερό γιατί έχουν κοπεί όλα τα δίκτυα, δεν μπορείς να δεις τα ζώα σου, έχεις καταστραφεί», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, προτεραιότητα του Δήμου αποτελεί πλέον η αποκατάσταση της πρόσβασης στις κτηνοτροφικές μονάδες, ενώ θα ακολουθήσει η αντιμετώπιση των ζημιών στη γεωργική παραγωγή.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός υπογράμμισε ότι η αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας αποτελεί άμεση προτεραιότητα.

«Προτεραιότητα σε αυτή τη φάση είναι η αποκατάσταση των υποδομών και ιδιαίτερα της αγροτικής οδοποιίας, ώστε να μπορούν οι κτηνοτρόφοι να πάνε στις στάνες τους, γιατί πρέπει να ταΐσουν τα ζώα και να τα φροντίσουν», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, παράλληλα με τις παρεμβάσεις στις υποδομές θα προχωρήσει η καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών, προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες αποζημίωσης.

«Πρέπει να προχωρήσουμε στις διαδικασίες αποζημίωσης των πληγέντων κτηνοτρόφων και παραγωγών, γιατί και το φυτικό κεφάλαιο έχει ζημιές», σημείωσε.

Ταχεία καταγραφή και αποκατάσταση από το υπουργείο

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς αναφέρθηκε στις σοβαρές καταστροφές που διαπίστωσε κατά την αυτοψία, τόσο μέσα στα χωριά όσο και στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Δήμο Μυλοποτάμου και τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και του Δήμου για την προσπάθεια που κατέβαλαν τις ημέρες της κακοκαιρίας.

«Ήταν ένας άθλος. Ήμασταν σε διαρκή επικοινωνία μέρα και νύχτα για να μην έχουμε ανθρώπινες απώλειες».

Όπως τόνισε, η επόμενη ημέρα απαιτεί άμεση καταγραφή των καταστροφών, ώστε να ξεκινήσουν οι απαραίτητες μελέτες και οι εργασίες αποκατάστασης.

«Είμαστε εδώ για να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει στον αγροτικό τομέα, τι ζώα χάθηκαν, τις ζημιές στην αγροτική οδοποιία και βεβαίως τις ζημιές που έχουν προκληθεί μέσα σε όλα τα χωριά. Να καταγραφούν, να γίνουν οι μελέτες, για να προχωρήσουμε γρήγορα στην αποκατάσταση», δήλωσε.

Ο υπουργός επισήμανε ότι τα χωριά πρέπει να ξαναβρούν τους ρυθμούς τους και οι κάτοικοι να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους, ενώ αναφέρθηκε και στην παρουσία συνεργείων της ΥΔΑΕΦΚ για την καταγραφή των ζημιών.

Εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής στα Ζωνιανά

Όπως έχει καταγράψει το Creta24, στα Ζωνιανά τα ορμητικά νερά προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές στο οδικό δίκτυο, ενώ κατέρρευσαν τμήματα δρόμου και πεζογέφυρα. Κατά μήκος του τεχνικού καναλιού που διασχίζει το χωριό, τα τοιχώματα έχουν υποχωρήσει σε αρκετά σημεία, με αποτέλεσμα κατοικίες να βρίσκονται κυριολεκτικά στον «αέρα».

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί και στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, ενώ η πρόσβαση σε πολλές αγροτικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις παραμένει δύσκολη.

Μετά την αυτοψία στα Ζωνιανά, οι κυβερνητικοί παράγοντες συνέχισαν προς τη Μονή Δισκουρίου και ακολούθως στο Βένι, όπου η καταστροφή στο οδόστρωμα έχει προκαλέσει διακοπή της οδικής σύνδεσης. Η αυτοψία συνεχίζεται, με στόχο να αποκτήσει το κυβερνητικό κλιμάκιο συνολική εικόνα των ζημιών σε διαφορετικά σημεία του Δήμου Μυλοποτάμου.