Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία στις Σέρρες, μετά το πολύνεκρο τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (7/8/2026) στον οδικό άξονα Αμφίπολης – Δράμας, στο ύψος της Παλαιοκώμης. Μία 46χρονη γυναίκα και ο 24χρονος γιος της άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό.

Η αγωνία του πατέρα: «Ένιωσα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά»

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο σύζυγος της 46χρονης και πατέρας του 24χρονου, περιέγραψε τις δραματικές ώρες που βίωσε, πριν συνειδητοποιήσει το μέγεθος της καταστροφής. Το μοιραίο πρωινό, η γυναίκα με τον γιο της αναχώρησαν γύρω στις 07:30 με προορισμό την εργασία τους στην Αμφίπολη, με τον νεαρό να βρίσκεται στο τιμόνι.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο πατέρας προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί τους, χωρίς όμως απόκριση. Η παρατεταμένη σιωπή και η εικόνα των οχημάτων έκτακτης ανάγκης που κατευθύνονταν προς την περιοχή τον έκαναν να σπεύσει στο σημείο.

Εκεί βρέθηκε αντιμέτωπος με τη σκληρή πραγματικότητα, μαθαίνοντας πως οι δύο αγαπημένοι του άνθρωποι δεν βρίσκονταν πλέον στη ζωή.

Η αγωνία του πατέρα μεγάλωσε όταν δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με τη σύζυγο και τον γιο του. Όπως περιέγραψε, κανείς δεν τον είχε ενημερώσει για το τι είχε συμβεί και ο ίδιος αισθανόταν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Βλέποντας ασθενοφόρο και πυροσβεστικά οχήματα, κατευθύνθηκε προς το σημείο.

«Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Τώρα τα έχω χάσει όλα. Δεν με ειδοποίησαν. Κάτι με τραβούσε στην καρδιά μου. Είδα το ασθενοφόρο και την πυροσβεστική, τους πήρα τηλέφωνο, αλλά τίποτα. Όταν ήρθα εδώ, τι να δω; Τους έχασα και τους δύο», είπε με σπασμένη φωνή, περιγράφοντας τη στιγμή που κατάλαβε ότι είχε χάσει τη γυναίκα και το παιδί του.

Τα ευρήματα της Τροχαίας και το βίντεο-ντοκουμέντο

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, το επιβατικό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο διερχόμενο φορτηγό.

Κομβικό ρόλο στην διαλεύκανση των αιτιών αναμένεται να διαδραματίσει οπτικό υλικό που βρίσκεται στη διάθεση των αρχών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός του βαρέος οχήματος πραγματοποιούσε ζωντανή μετάδοση (live streaming) την ώρα της διαδρομής, με αποτέλεσμα η στιγμή της εκτροπής και της πρόσκρουσης να καταγραφεί σε βίντεο, το οποίο πλέον εξετάζεται εξονυχιστικά από την Τροχαία.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

«Προσπάθησα να στρίψω» – Τι υποστηρίζει ο οδηγός του φορτηγού

Από την πλευρά του, ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά, περιέγραψε στο Mega τα ελάχιστα δευτερόλεπτα που είχε στη διάθεσή του πριν τη σύγκρουση. Όπως υποστήριξε, κινούνταν κανονικά στη λωρίδα του με ταχύτητα 75-80 χλμ/ώρα, όταν είδε ξαφνικά το ΙΧ να κατευθύνεται κατά πάνω του, με αποτέλεσμα οι ελιγμοί αποφυγής που επιχείρησε να μην αποδώσουν.

Οι προανακριτικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων από το σημείο του δυστυχήματος για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της τραγωδίας.

Πραγματογνώμονας: «Η ταχύτητα δεν φαίνεται να αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα της τραγωδίας»

Ο πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων Παναγιώτης Σταμίρης, μιλώντας στην ΕΡΤ, προχώρησε σε ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού από το δυστύχημα της Παρασκευής (7/8) στις Σέρρες, που κόστισε τη ζωή σε μια 46χρονη γυναίκα και τον 24χρονο γιο της.

Όπως επεσήμανε, αν και το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 24χρονος κινούνταν με αυξημένη ταχύτητα—εκτιμάται ότι ξεπερνούσε τα 80 χλμ/ώρα, λαμβάνοντας υπόψη τη μαρτυρία άλλου οδηγού που κινούνταν με 70–80 χλμ/ώρα και κινούνταν βραδύτερα—η ταχύτητα δεν φαίνεται να αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα της τραγωδίας.

Σύμφωνα με τον κ. Σταμίρη, η εκτροπή του οχήματος προς το αντίθετο ρεύμα, πριν τη σύγκρουση με το φορτηγό, ξεκίνησε αρκετά μέτρα νωρίτερα. Το γεγονός ότι ο οδηγός παρέμεινε για αρκετή απόσταση στο αντίθετο ρεύμα χωρίς να επιχειρήσει άμεσα διόρθωση της πορείας του, υποδηλώνει πιθανή απόσπαση προσοχής (όπως π.χ. χρήση κινητού τηλεφώνου) ή καθυστερημένη αντίδραση λόγω απειρίας.

Ο πραγματογνώμονας υπογράμμισε ότι η υπερβολική ταχύτητα δυσχεραίνει την επαναφορά του οχήματος, όμως η καθυστερημένη αντίδραση του οδηγού δείχνει είτε ότι δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως την παρέκκλιση είτε ότι αδυνατούσε να αξιολογήσει σωστά τον κίνδυνο.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία με μητέρα και γιο, να χάνουν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα, που σημειώθηκε περίπου στις 7:30 το πρωί της Παρασκευής 7 Αυγούστου, έξω από την Παλαιοκώμη του Δήμου Αμφίπολης Σερρών, στον άξονα «Δράμας – Αμφίπολης». Στο δυστύχημα ενεπλάκη το όχημά τους που συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγάκι που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Νεκρά ανασύρθηκαν από την σφοδρή σύγκρουση, δύο άτομα, μητέρα και γιος, ηλικίας 24 και 43 ετών, υπήκοοι Αλβανίας. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο τιμόνι του οχήματος, που έγινε σμπαράλια, ήταν ο 24χρονος νεαρός και στην θέση του συνοδηγού καθόταν η μητέρα του.

Ο 57χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος – ημιφορτηγό- διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κάμερα από το δικό του όχημα κατέγραψε λεπτό προς λεπτό την σφοδρή σύγκρουση.

Σκηνές από το σημείο του δυστυχήματος:

Φωτογραφικό υλικό από lionnews και thesspost Σερρών:

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ροδολίβους με έξι άτομα πλήρωμα, δυνάμεις της Τροχαίας, καθώς και άνθρωποι του Δήμου Αμφίπολης.

Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν τη «διασωστική σειρά» προκειμένου να απεγκλωβίσουν την άτυχη μητέρα και γιο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε στροφή του οδικού δικτύου, στο οποίο σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές οχημάτων.

Οι συνθήκες του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.