Λίγες ώρες μετά το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε έξω από μπαρ του Ηρακλείου, το Cretalive φέρνει στη δημοσιότητα αποκαλυπτικό βίντεο, που δείχνει τους δράστες να αποχωρούν απειλώντας με όπλο και φορώντας κουκούλες.

Σημειώνεται ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε τις πρωινές ώρες στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα έξω από γνωστό μπαρ της πόλης στο Ηράκλειο.

Τρία άτομα, δύο εκ των οποίων είχαν όπλα και ο τρίτος μαχαίρι, επιτέθηκαν και τραυμάτισαν τον 57χρονο αλλοδαπό εργαζόμενο του μπαρ.

Πρόκειται για δύο αδέρφια, 23 και 18 ετών, από χωριό της Μεσσαράς, και έναν ακόμα νεαρό, ο οποίος δεν κατονομάζεται, όμως οι Αρχές φέρονται να έχουν καταλήξει στην ταυτότητα του.

Από το βίντεο είναι εμφανές ότι οι τρεις νεαροί δράστες λειτούργησαν με θράσος, ψυχρότητα αλλά και άνεση, καθώς καταγράφονται να προτάσσουν όπλα και μαχαίρια.

Στην αρχή απομακρύνονται, αλλά επιστρέφουν στο σημείο με… τσαμπουκά, χωρίς να υπολογίσουν τίποτα.

Προκύπτει μάλιστα ότι «πιάνουν» και… κουβέντα με άνδρα που βγαίνει έξω -εκτιμάται ότι πρόκειται για τον τραυματία-ο οποίος κρατάει μία μαγκούρα στο χέρι και με θυμό ανασηκώνει το χέρι του και κουνάει το δάκτυλο του.

Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε όχημα και επιχείρησαν να διαφύγουν, κινούμενοι αντίθετα στη λεωφόρο Ιωνίας, όπου προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Λίγο αργότερα εγκατέλειψαν το όχημα και τράπηκαν σε φυγή πεζοί.

Ακολούθησε καταδίωξη, με τις αστυνομικές δυνάμεις να συλλαμβάνουν έναν 23χρονο, ενώ αναζητούνται οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι. Σημειώνεται ότι στην περιοχή βρίσκονταν ήδη αστυνομικοί για άλλο περιστατικό, γεγονός που επέτρεψε την άμεση κινητοποίηση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην υπόθεση εμπλέκονται δύο αδέλφια, ηλικίας 23 και 18 ετών, καθώς και ακόμη ένα άτομο που έχει ταυτοποιηθεί. Οι νεαροί φέρεται να είχαν μεταβεί νωρίτερα σε περιοχή της Μεσσαράς, απ’ όπου προμηθεύτηκαν κουκούλες, μαχαίρια και δύο πιστόλια κρότου πριν επιστρέψουν στο σημείο.

Ο τραυματισμένος πορτιέρης, παρά την αιμορραγία, επιχείρησε να τους ακολουθήσει πεζός, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν ίχνη αίματος.

Το όχημα των δραστών μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου για περαιτέρω έρευνα, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

«Έφαγε»… πόρτα και το πήρε βαριά

Ο 23χρονος είναι εκείνος από τον οποίο φέρεται να ξεκίνησε το όλο επεισόδιο, καθώς αυτός επιχείρησε πρώτος να μπει στο μπαρ και δεν του επιτράπηκε η είσοδος στο μαγαζί από τον Αλβανό πορτιέρη. Χρόνια στο κουρμπέτι… οσμίστηκε φασαρίες και τον απέπεμψε. Ο 23χρονος αποχώρησε εκνευρισμένος, όπως περιγράφεται, και επέστρεψε με τους άλλους δύο. «Θα δεις»… φέρεται να είπε, κατά κάποιες μαρτυρίες.

Κατά την ΕΛ.ΑΣ οι τρεις νεαροί επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο και γύρισαν στο χωριό τους, σε περιοχή της Μεσσαράς. Τους αποδίδεται ότι πήραν μαζί τους κουκούλες, μαχαίρια και δύο πιστόλια κρότου.

Επέστρεψαν στο μπαρ και εκεί πια, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, ακινητοποίησαν υπό την απειλή δύο πιστολιών, χρώματος μαύρου και ασημί, τον 57χρονο Αλβανό εργαζόμενο και στη συνέχεια του κατάφεραν μία μαχαιριά στην περιοχή του μηρού, πάνω από το γόνατο. Φέρεται να έριξαν και δύο στον αέρα, με αβολίδωτα.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Για το περιστατικό, η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Συνελήφθη άμεσα σήμερα (01.05.2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και σωματικές βλάβες και απειλή ,στο Ηρακλειο.

Ειδικότερα, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (01.05.2026) τρία άγνωστα άτομα προσέγγισαν 57χρονο αλλοδαπό ο οποίος βρισκόταν έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος τον απείλησαν με όπλα και του προκάλεσαν σωματικές βλάβες με τη χρήση μαχαιριού.

Από την αξιοποίηση στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί.

Άμεσα εντοπίσθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου 23χρονος ημεδαπός στην κατοχή του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα όπλο τύπου ρέπλικα.

Επίσης στο χώρο του συμβάντος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– Πιστόλι κρότου-αερίου

– Κάλυκας

– Ποιμενική ράβδος

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου».