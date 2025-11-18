Αρχικά θεωρήθηκε ότι ήταν θύμα τροχαίου και έπαθε ανακοπή στο τιμόνι, πέφτοντας πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Όμως τελικά ο 58χρονος που εντοπίστηκε τραυματισμένος μέσα στο αυτοκίνητό του, μετά την πρόσκρουση χθες βράδυ στον Νέο Κόσμο, είχε προηγουμένως πέσει θύμα ενός άγριου ξυλοδαρμού για ασήμαντη αφορμή.

Ο 58χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα και έπαθε ανακοπή καρδιάς, ενώ κινούνταν επί της οδού Σουλιέ στον Νέο Κόσμο. Αμέσως έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Ο άνδρας εξέπνευσε λίγη ώρα αφότου είχε φτάσει στο νοσοκομείο. Οι γιατροί όμως διαπίστωσαν ότι έφερε πολύ σοβαρά τραύματα στο κεφάλι αλλά και στο πρόσωπο, που δεν προκλήθηκαν από την πρόσκρουσή του με το άλλο όχημα. Η αστυνομία ερεύνησε αμέσως το ενδεχόμενο ο άνδρας να δέχθηκε γροθιές από 2 άτομα τα οποία επέβαιναν σε ένα μηχανάκι.

Οι γείτονες στο σημείο του ατυχήματος ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι οι δύο νεαροί επιβάτες ενός διερχόμενου δίκυκλου, επιτέθηκαν στον 58χρονο γιατί ισχυρίστηκαν ότι τους είχε κλείσει τον δρόμο.

Οι Αρχές αναζήτησαν βιντεοληπτικό υλικό για να ταυτοποιήσουν τους δράστες και τελικά σήμερα (18/11) έγιναν δύο προσαγωγές υπόπτων, μετά από το υλικό, που κατασχέθηκε από κάμερες στην περιοχή.

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας μεταφέρθηκε ήδη στην ΓΑΔΑ και ανακρίνεται ενώ προσαγωγή έγινε και του συνοδηγού του.